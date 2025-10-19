Логотип РИА URA.RU
Общество

Кто из звезд приедет на новогодние корпоративы в Тюмень

В Тюмень на новогодние корпоративы приедут солистки группы «Мираж»
19 октября 2025 в 10:00
Новогодние корпоративы начнут отмечать в Тюмени с середины декабря

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюмень на новогодние корпоративы приедут звезды 90-х. В частности, на банкете ждут солисток группы «Мираж». Об этом URA.RU сообщила арт-директор местной компании по организации праздников.

«В этом году заказов на звезд немного. Они подняли ценник и не все компании могут их позволить. „Старая гвардия“ еще более-менее.в этом году мы ждем „Мираж“,— сообщила собеседница агентства.

Конкретные имена солисток и название компании для кого они будут петь, агентству отказались называть. Ранее в Тюмени на новогодние вечеринки приезжали певицы Юлианна Караулова и Алиса Вокс.

