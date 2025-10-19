Кто из звезд приедет на новогодние корпоративы в Тюмень

Новогодние корпоративы начнут отмечать в Тюмени с середины декабря Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюмень на новогодние корпоративы приедут звезды 90-х. В частности, на банкете ждут солисток группы «Мираж». Об этом URA.RU сообщила арт-директор местной компании по организации праздников.

«В этом году заказов на звезд немного. Они подняли ценник и не все компании могут их позволить. „Старая гвардия“ еще более-менее.в этом году мы ждем „Мираж“,— сообщила собеседница агентства.