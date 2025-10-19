Логотип РИА URA.RU
Общество

Рейс из Уфы в Тюмень будет задержан на четыре часа

19 октября 2025 в 07:20
В аэропорту Тюмени 19 октября будет задержано прибытие рейса из Уфы из-за временного ограничения на выпуск и прием воздушных судов в аэропорту Уфы. Информация об изменениях в расписании появилась на официальном сайте аэропорта Рощино. «Рейс ЮТ1126 Уфа, прибытие в 14:50. Задержан, прибытие в 18:50», — указано в сообщении онлайн-табло аэропорта Рощино. Временные ограничения на работу воздушной гавани Уфы введены ночью 19 октября. Данные меры приняты с целью обеспечения безопасности авиационного сообщения.

