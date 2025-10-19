Логотип РИА URA.RU
В Тюмень придет дождливый и пасмурный день

19 октября 2025 в 08:00
Днем будет облачно с прояснениями

В Тюмени 19 октября будет облачно с прояснениями, днем воздух прогреется до +7 градусов, скорость ветра может достигать 10 м/с. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте. По данным специалистов, ожидается небольшой дождь.

«В воскресенье, 19 октября, в Тюмени облачно с прояснениями, небольшие осадки. Днем +2, +7 градусов. Ночью -4, +1», — отмечается в сообщении ведомства.

Синоптики уточняют, что на протяжении суток в регионе сохранится юго-западный ветер с порывами до 5-10 метров в секунду. Влажность воздуха составит 83%.

