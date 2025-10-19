В Тюмень придет дождливый и пасмурный день

В Тюмени 19 октября будет облачно с прояснениями, днем воздух прогреется до +7 градусов, скорость ветра может достигать 10 м/с. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте. По данным специалистов, ожидается небольшой дождь.