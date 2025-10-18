Как запуск нового вида общественного транспорта изменит дороги в Тюмени

Пока неизвестно, когда начнут запуск скоростных автобусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Запуск скоростных автобусов в Тюмени, которые будут ездить каждые 2-3 минуты, потребует строительства дополнительной транспортной инфраструктуры — переходов, платформ и разметки полос. Об этом URA.RU рассказал основатель компании по транспортному консалтингу InnovaTransport Алексей Смирнов. При этом оценить внедрение таких автобусов пока сложно.

«Речь идет о капитальном строительстве: это могут быть выделенные полосы, возможно, физически обособленные от остального трафика. Разумеется, реализация проекта потребует строительства дополнительной инфраструктуры — платформ, пешеходных переходов, элементов обособления полос. Однако часть маршрутов можно будет интегрировать в существующую улично-дорожную сеть. При грамотном проектировании можно избежать избыточного регулирования, например, совмещая остановки с перекрестками», — объяснил Смирнов.

Эксперт отметил, что закупать новые автобусы для внедрения такой системы не нужно. Если планируется только выделение отдельной полосы, то это недорогое решение. Однако Смирнов добавил, что это не позволит автобусам ездить каждые 2 минуты. «Для этого потребуется физическое разделение потоков. Оптимальный сценарий — пример города Куритиба (Бразилия), где полоса для автобусов расположена в центре проезжей части. Там организованы платформы, пассажиры подходят к ним по переходам, и автобус движется без помех, практически не пересекается с другим транспортом», — рассказал эксперт.

