В Тюмени подросток на питбайке без прав влетел в Lexus

19 октября 2025 в 13:37
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени на улице Мельникайте,112 15-ти летний водитель питбайка столкнулся с автомобилем Lexus. Водитель иномарки скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в telegram-канале Госавтоинспекции Тюменской области. "Питбайк и автомобиль «Лексус» столкнулись утром на ул. Мельникайте, 112. Водитель на автомобиле «Лексус» уехал с места ДТП", - пишут в посте. Юный питбайкер, не имевший прав, получил травму головы и был госпитализирован. Подросток во время столкновения был в шлеме.

