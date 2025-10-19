В Тюмени подросток на питбайке без прав влетел в Lexus
19 октября 2025 в 13:37
Подросток получил травму головы
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Тюмени на улице Мельникайте,112 15-ти летний водитель питбайка столкнулся с автомобилем Lexus. Водитель иномарки скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в telegram-канале Госавтоинспекции Тюменской области. "Питбайк и автомобиль «Лексус» столкнулись утром на ул. Мельникайте, 112. Водитель на автомобиле «Лексус» уехал с места ДТП", - пишут в посте. Юный питбайкер, не имевший прав, получил травму головы и был госпитализирован. Подросток во время столкновения был в шлеме.
