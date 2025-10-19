Масштабная «утечка» в MAX оказалась вбросом: что известно о якобы украденных данных 47 миллионов людей

MAX не подвергался взлому, сообщили специалисты самого мессенджера и Минцифры Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В последние дни в российском сегменте интернета активно обсуждается информация о якобы масштабной утечке данных пользователей мессенджера MAX. Поводом стало сообщение пользователя под ником Titusko25357 на одном из хакерских форумов, который утверждал, что получил доступ к внутренним системам сервиса и располагает базой почти из 47 миллионов записей. Однако эксперты Минцифры РФ и официальные представители MAX уже выступили с опровержением, а эксперты по кибербезопасности назвали публикацию фейком и попыткой посеять панику среди людей.

Как появилась информация об утечке

Хакер заявил о взломе, предоставив ложные данные Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Анонимный хакер Titusko25357 разместил пост на одном из форумов с утверждением о взломе. По его словам, в его распоряжении оказался «полный дамп [содержимое памяти] max.ru» — 46 203 590 строк якобы с данными пользователей, включая имена и номера телефонов.

«Привет, у меня есть полный дамп max.ru, в нем ровно 46 203 590 строк, и у меня все еще есть доступ через *** (способ обхода, — прим. URA.RU) к их Salesforce и другим внутренним инструментам», — написал пользователь. В качестве доказательства хакер выложил небольшой фрагмент якобы украденной базы в виде текстовой таблицы с именами и номерами телефонов, однако не предоставил никаких скриншотов или ссылок на реальные данные.

Кроме того, Titusko25357 заявил, что у него имеется доступ к внутренним сервисам компании, включая Salesforce и другие административные инструменты. Он также попытался выставить на продажу несуществующую базу данных.

Реакция Минцифры

Специалисты Минцифры России опровергли информацию о якобы произошедшей утечке данных пользователей через мессенджер MAX. В качестве доказательства анонимные авторы выложили таблицу из 15 записей с якобы ID пользователей "Госуслуг". Эксперты Минцифры проанализировали эти данные и не нашли совпадений с реальными сведениями граждан.

«Проверка показала, что ни по одной из опубликованных записей ID Госуслуг не совпадает с ФИО реальных пользователей», — сообщили в telegram-канале ведомства. Там также подчеркнули, что все персональные данные пользователей портала Госуслуг остаются под надежной защитой.

Реакция официальных представителей MAX

На данный момент мессенджер работает штатно Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пресс-служба MAX оперативно отреагировала на появившуюся в сети информацию. В официальном комментарии, размещенном на сайте, представители мессенджера подчеркнули, что никакой утечки данных не произошло. По их словам, данные пользователей надежно защищены, а распространяемые слухи — фейк, не имеющий отношения к реальности.

В компании отметили, что инфраструктура MAX построена по принципу многоуровневой защиты. Все данные шифруются на каждом этапе передачи, используются проверенные протоколы авторизации, а серверные кластеры изолированы друг от друга. Это делает несанкционированный доступ к пользовательской информации практически невозможным.

Мнение экспертов по кибербезопасности

Эксперты по информационной безопасности единодушно отмечают, что опубликованные Titusko25357 данные не имеют отношения к реальной базе пользователей MAX. По их оценке, приведенные примеры представляют собой фрагменты случайных или открытых источников, не содержащих уникальной информации, характерной для внутренней базы мессенджера.

Аналитики подчеркивают, что подобные провокации — не редкость на хакерских форумах. Мошенники часто используют громкие заявления о якобы «взломах» для:

привлечения внимания к своим аккаунтам,

продажи фейковых баз данных,

распространения вредоносных программ под видом «доказательств»,

создания паники вокруг популярных цифровых сервисов.

Почему настоящая утечка маловероятна

Основным фактором риска утечки данных является человеческий фактор Фото: Илья Московец © URA.RU

Специалисты отмечают, что при реальной утечке данных обязательно наблюдалась бы аномальная активность на серверах, массовые жалобы пользователей или сбои в работе платформы. На сегодняшний день ничего подобного не зафиксировано: мессенджер MAX продолжает работать в штатном режиме, а команда проекта регулярно усиливает меры безопасности.

Стабильная работа платформы

По состоянию на 19 октября 2025 года сервис MAX функционирует без перебоев. Не отмечено никаких сбоев, задержек или ограничений в работе. Все пользовательские данные остаются под защитой, а команда проекта продолжает совершенствовать механизмы безопасности.

Как не стать жертвой дезинформации

В связи с очередной волной слухов представители MAX напоминают пользователям о базовых правилах цифровой безопасности:

Проверять новости только в официальных источниках мессенджера — на сайте и в верифицированных соцсетях.

Не переходить по подозрительным ссылкам, особенно если они обещают «подтвердить безопасность аккаунта».

Регулярно обновлять программное обеспечение

Никогда не сообщать третьим лицам коды подтверждения или пароли.

При подозрении на взлом немедленно отвязывать аккаунты.

При малейших сомнениях обращаться в официальную поддержку MAX.

Эксперты напоминают: главная угроза безопасности — переход по подозрительным ссылкам из непроверенных источников, а не сами мессенджеры. Даже после удаления вредоносной ссылки или приложения устройство может оставаться скомпрометированным. Злоумышленники оставляют скрытые программы, которые продолжают работать в фоне, перехватывая переписки, логины, пароли и даже данные банковских приложений.

Прецеденты: слухи о взломах в прошлом

В сети уже появлялись ложные данные о взломах MAX Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Это не первый случай, когда вокруг мессенджера MAX распространяются слухи о взломах. Ранее в Оренбурге родители одной из школ сообщили о якобы взломе чата в мессенджере и попытке рассылки фишинговых ссылок. Как выяснилось позже, инцидент был связан не с уязвимостью платформы, а с заражением устройства одной из пользовательниц вредоносным ПО после перехода по фишинговой ссылке в другом мессенджере.

Что произошло на самом деле в Оренбурге