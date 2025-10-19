Логотип РИА URA.RU
Общество

В тюменском селе простятся с бойцом, погибшим на СВО. Фото

19 октября 2025 в 23:00
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В селе Большое Сорокино (Тюменская область) 21 октября пройдет церемония прощания. Здесь в последний путь отправят Андрея Зубченко — он погиб, защищая Родину в зоне спецоперации.

Прощание с бойцом пройдет 21 октября

Фото: telegram-канал Администрации Сорокинского муниципального района


«21 октября состоится прощание с нашим земляком, участником специальной военной операции, Зубченко Андреем Юрьевичем. Героически исполнив свой воинский долг и отдав жизнь за будущее страны, он навсегда останется в нашей памяти», — сообщает мэрия Сорокинского муниципального района в telegram-канале.

Местные власти выразили соболезнования семье и близким погибшего бойца. На площади возле кладбища в 11:00 состоится траурный митинг.

