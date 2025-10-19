В тюменском селе простятся с бойцом, погибшим на СВО. Фото
Боец погиб, защищая Родину в зоне СВО
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В селе Большое Сорокино (Тюменская область) 21 октября пройдет церемония прощания. Здесь в последний путь отправят Андрея Зубченко — он погиб, защищая Родину в зоне спецоперации.
Прощание с бойцом пройдет 21 октября
Фото: telegram-канал Администрации Сорокинского муниципального района
«21 октября состоится прощание с нашим земляком, участником специальной военной операции, Зубченко Андреем Юрьевичем. Героически исполнив свой воинский долг и отдав жизнь за будущее страны, он навсегда останется в нашей памяти», — сообщает мэрия Сорокинского муниципального района в telegram-канале.
Местные власти выразили соболезнования семье и близким погибшего бойца. На площади возле кладбища в 11:00 состоится траурный митинг.
