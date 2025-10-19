Актер из «Реальных пацанов» сыграл в футбол с чиновниками в Тюмени. Фото
Игра проходила на территории 21-ой гимназии
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Тюмени администрация города и «Динамо» завершили летний сезон дворового спорта с неожиданным участником — российским актером Игорем Ознобихиным. Он известен ролью главного участкового в сериале «Реальные пацаны». Об этом рассказала пресс-служба Администрации города в telegram-канале.
«Сегодня в Тюмени состоялась знаменательная товарищеская встреча, которая стала ярким завершением летнего сезона дворового спорта России. Особую атмосферу матчу придало участие известного российского актера Игоря Сергеевича Ознобихина», — пишут в сообщении.
Мероприятие прошло на территории гимназии №21, где также состоялся межгородской финал соревнований с участием команд из Тюмени, Ишима и Ханты-Мансийска. Участники состязались в футболе, волейболе и баскетболе.
Завершение летнего сезона дворового спорта
Фото: telegram-канал администрации Тюмени
Ранее URA.RU сообщало, что исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба «Тюмень» назначили Тимура Касимова. Ранее этот пост занимал Сергей Попков, он принял решение об отставке после серии поражений.
