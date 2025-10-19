Игра проходила на территории 21-ой гимназии Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Тюмени администрация города и «Динамо» завершили летний сезон дворового спорта с неожиданным участником — российским актером Игорем Ознобихиным. Он известен ролью главного участкового в сериале «Реальные пацаны». Об этом рассказала пресс-служба Администрации города в telegram-канале.

«Сегодня в Тюмени состоялась знаменательная товарищеская встреча, которая стала ярким завершением летнего сезона дворового спорта России. Особую атмосферу матчу придало участие известного российского актера Игоря Сергеевича Ознобихина», — пишут в сообщении.

Мероприятие прошло на территории гимназии №21, где также состоялся межгородской финал соревнований с участием команд из Тюмени, Ишима и Ханты-Мансийска. Участники состязались в футболе, волейболе и баскетболе.

Продолжение после рекламы

Завершение летнего сезона дворового спорта Фото: telegram-канал администрации Тюмени