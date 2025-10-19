Курганский ХК «Зауралье» набрал очки в дерби с тюменским «Рубином», но проиграл по буллитам
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В упорном дерби хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана взял очко у тюменского «Рубина», уступив в серии буллитов со счетом 2:3. Матч прошел обоюдоостро с голами в каждом периоде и ничьей в овертайме. Об этом сообщила пресс-служба ХК «Зауралье».
«В упорном и обоюдоостром матче „Зауралье“ уступило „Рубину“ в серии послематчевых буллитов. Перед дерби оба его участника оказались в схожей ситуации — много очков потеряно на старте и, соответственно в турнирной таблице совсем не те позиции, на которые в Тюмени и Кургане рассчитывали», — сообщает пресс-служба ХК «Зауралье».
Курганцы провели ротацию состава, Горбунов заменил Виноградова в воротах, вели после первого периода, но пропустили в меньшинстве во втором. Удалось сравнять в третьем на гол новичка Колесникова, в буллитах реализовали ноль. Для «Рубина» третья победа подряд, для «Зауралья» — третье поражение, броски 44:45.
Ранее в сезоне «Зауралье» демонстрировало успешные результаты, одержав три победы подряд над командами «Динамо-Алтай», «Тамбов» и «Ростов». Однако после этой серии команда из Кургана потерпела три поражения, включая сегодняшнее дерби с «Рубином», что повлияло на их турнирное положение.
