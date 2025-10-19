В Тюмени потушили крупный пожар в жилом доме

На место пожара выехали 11 сотрудников МЧС и три единицы техники Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени на Лунева утром 19 октября в жилом доме 31 вспыхнула квартира. Огонь охватил 80 квадратных метров. Об этом сообщили в telegram-канале МЧС Тюменской области. "Сегодня в девятом часу утра поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: город Тюмень, улица Лунева, дом 31. Пожар ликвидирован на площади 80 квадратных метров", - пишет пресс-служба. Пострадавших нет. На место пожара выехали 11 сотрудников МЧС и три единицы техники. За последние сутки в Тюменской области зафиксировали четыре техногенных пожара. В том числе СНТ "Радуга" на площади 50 квадратных метров. Вероятной причиной этого возгорания стало короткое замыкание.