В Тюмени потушили крупный пожар в жилом доме
19 октября 2025 в 16:19
На место пожара выехали 11 сотрудников МЧС и три единицы техники
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Тюмени на Лунева утром 19 октября в жилом доме 31 вспыхнула квартира. Огонь охватил 80 квадратных метров. Об этом сообщили в telegram-канале МЧС Тюменской области. "Сегодня в девятом часу утра поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: город Тюмень, улица Лунева, дом 31. Пожар ликвидирован на площади 80 квадратных метров", - пишет пресс-служба. Пострадавших нет. На место пожара выехали 11 сотрудников МЧС и три единицы техники. За последние сутки в Тюменской области зафиксировали четыре техногенных пожара. В том числе СНТ "Радуга" на площади 50 квадратных метров. Вероятной причиной этого возгорания стало короткое замыкание.
