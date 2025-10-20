Пулково временно не принимает и не отправляет рейсы
20 октября 2025 в 06:28
Аэропорт Пулково приостановил прием и отправку рейсов из-за инцидента с выкатыванием воздушного судна за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.
