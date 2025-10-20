Логотип РИА URA.RU
Зеленский заявил, что битва с Россией скоро закончится

20 октября 2025 в 12:52
Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможном скором завершении конфликта в стране. Его слова передает одно из украинских изданий.

«Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю. Это не значит, что она точно закончится», — утверждает украинский лидер, цитирует «Страна.ua».

Заявление прозвучало после напряженных переговоров Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. По данным Axios, американская сторона настаивала на территориальных уступках Киева Москве, а сам Трамп предупредил о возможном «замерзании и разрушении Украины» в случае отказа от сделки.

Ранее Владимир Зеленский подчеркивал, что Украина полностью готова к переговорам с Дональдом Трампом и рассматривает их как шанс приблизить окончание войны. Встреча президентов, прошедшая 17 октября в Вашингтоне, стала продолжением консультаций о военной и экономической поддержке, а также обсуждения вопросов поставок вооружений и возможных уступок ради урегулирования конфликта.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

