Зеленский заявил, что битва с Россией скоро закончится

Зеленский заявил о приближении возможного окончания конфликта на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможном скором завершении конфликта в стране. Его слова передает одно из украинских изданий.

«Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю. Это не значит, что она точно закончится», — утверждает украинский лидер, цитирует «Страна.ua».

Заявление прозвучало после напряженных переговоров Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. По данным Axios, американская сторона настаивала на территориальных уступках Киева Москве, а сам Трамп предупредил о возможном «замерзании и разрушении Украины» в случае отказа от сделки.

