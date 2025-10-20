В Тюменскую область пытались провезти килограммы потенциально опасной рыбы
Рыбу вернули отправителю
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Тюменскую область пытались провезти 10 килограммов рыбы без документов. Об этом сообщили в пресс-службе тюменского управления Россельхознадзора.
«В пункте приема уведомлений „Казанское“ (село Ельцово Тюменской области) было задержано транспортное средство, перевозившее животноводческую продукцию без ветеринарных сопроводительных документов. Рыбная продукция весом 10 кг возвращена отправителю», — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее URA.RU писало, что в регионе задержали машину, в которой перевозился топленый жир без документов из Казахстана. Груз вернули отправителю.
