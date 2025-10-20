В Тюмени продают поддельные водительские удостоверения с регистрацией в ГАИ

За приобретение поддельных «прав» можно получить реальный тюремный срок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителям Тюмени открыто предлагают приобрести поддельные водительские удостоверения с регистрацией в базах ГАИ. Соответствующие объявления периодически появляются в городских пабликах мессенджера Telegram.

«Помогу в изготовлении прав. Без вашего присутствия: в /у бьются по базе; изготовление без предоплаты. Помогаем лишенным, замена иностранцам, есть отзывы клиентов», — указано в одном из объявлений о продаже удостоверений.

В пресс-службе ГАИ Тюменской области агентству сообщили, что поддельные водительские удостоверения невозможно зарегистрировать в информационных базах ведомства. «Это невозможно. История каждого водителя отслеживается с момента обучения в автошколах», — пояснили там URA.RU.

Кроме этого, за использование поддельного водительского удостоверения предусмотрена уголовная ответственность. По ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков) за совершение этого преступления нарушителям грозит до года лишения свободы.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области мужчина по почте приобрел поддельное водительское удостоверение, но через месяц был задержан силовиками. В суде он полностью признал вину и попросил о рассмотрении дела в особом порядке. Ему было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре месяца.