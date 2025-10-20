Виллы, конфликт с Ургантом и восемь детей: журналисту Владимиру Соловьеву — 62

Владимир Соловьев — российский журналист, радио- и телеведущий Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Один из самых известных и противоречивых телеведущих страны, журналист и бизнесмен Владимир Соловьев 20 октября 2025 года отмечает свое 62-летие. За два десятилетия работы в эфире он превратился из либерального журналиста в одного из главных голосов государственной повестки. Его путь от преподавателя экономики до медиаперсоны, владельца итальянской недвижимости и отца восьмерых детей полон неожиданных поворотов, громких скандалов и резонансных конфликтов с коллегами. Подробнее в материале URA.RU.

Детство и образование Соловьева: каратэ и карьера в МИСиС

Владимир Рудольфович Соловьев родился 20 октября 1963 года в Москве в интеллигентной еврейской семье. Его отец, Рудольф Наумович, преподавал политическую экономию и был чемпионом Москвы по боксу. Мать, Инна Соломоновна (урожденная Шапиро), работала искусствоведом в музее «Бородинская битва». Родители познакомились во время учебы в Московском педагогическом институте, но брак распался, когда мальчику было всего четыре года.

После года обучения в обычной школе №72 Владимир перевелся в престижную спецшколу №27 с углубленным изучением английского языка. Там учились дети и внуки членов ЦК КПСС и высокопоставленных дипломатов. В этой школе Соловьев начал проявлять свой бойцовский характер — в 14 лет вступил в комсомол, а в девятом классе увлекся каратэ, из-за чего пришлось бросить тренировки по футболу.

В 1980 году Соловьев пытался поступить в МИФИ, но из-за еврейского происхождения получил отказ. Та же ситуация повторилась при попытке поступить на физфак МГУ. В итоге он окончил Московский институт стали и сплавов, где учился на одном курсе с будущими влиятельными фигурами: Владиславом Сурковым и Михаилом Фридманом. В 1986 году Соловьев получил красный диплом по специальности «инженер-металлург».

После института молодой специалист не остановился на достигнутом — в 1989 году с отличием окончил аспирантуру Института мировой экономики и международных отношений АН СССР и защитил кандидатскую диссертацию по теме «Основные тенденции производства новых материалов и факторы эффективности их использования в промышленности США и Японии».

От метлы до миллионов: бизнес и американский период Соловьева





В 1986 году Соловьев с отличием окончил Московский институт стали и сплавов (МИСИС) по специальности «инженер-металлург»

Стремительный карьерный взлет Соловьева начался с самых низов. В конце 80-х, уже будучи отцом двоих детей, он работал дворником, строителем, шил шапки и преподавал астрономию и математику в школе. В 1990 году судьба сделала неожиданный поворот — молодого преподавателя пригласили читать лекции по экономике в Алабамском университете в Хантсвилле.

Америка стала для Соловьева не только местом работы, но и площадкой для старта предпринимательской деятельности. Он консультировал строительные компании, а в 1991 году занял должность вице-президента компании Wild Boys Land and Cattle Company. В 1992 году Соловьев вернулся в Россию с намерением развивать собственный бизнес.

В лихие 90-е будущий медиамагнат сумел построить настоящую бизнес-империю. По его собственным словам, у него были заводы в России и на Филиппинах, которые производили дискотечное оборудование и успешно продавали его по всему миру. Также он владел агентством по трудоустройству в Москве. К 1998 году бизнесмен решил продать все активы и вложить деньги в акции «Газпрома».

«Случайное» попадание Владимира Соловьева в эфир: рождение радиоведущего

В 1997 году Соловьев стал ведущим на радиостанции «Серебряный дождь» Фото: Alexander Keltik / Russian Look / Global Look Press

Радиокарьера Соловьева началась по чистой случайности. По одной версии, он просто заменил заболевшего ведущего, по другой — его пригласили из-за блестящего знания английского языка. Соловьев попал в эфир радиостанции «Серебряный дождь», и его харизма моментально покорила слушателей.

С 1997 по 2010 год Соловьев вел утреннее шоу «Соловьиные трели», которое стало одной из визитных карточек «Серебряного дождя». Именно эта работа открыла ему двери в мир телевидения. Впоследствии, уже будучи известным телеведущим, Соловьев объяснял свой приход в журналистику тем, что «ни на радио, ни на телевидении не видел никого, кто говорил бы вещи, имеющие отношение к жизни».

Телевизионная империя: от «Процесса» до «Соловьев Live»





«Соловьев LIVE» — информационный телеканал, который начал вещание 7 апреля 2022 года

Телевизионный дебют Соловьева состоялся в 1999 году в паре с Александром Гордоном в программе «Процесс» на ОРТ. Параллельно на ТНТ он запустил авторскую передачу «Страсти по Соловьеву», где в качестве гостей появлялись как оппозиционные журналисты (Анна Политковская), так и звезды шоу-бизнеса (Александр Градский, Филипп Киркоров).

За годы телевизионной карьеры Соловьев сменил несколько каналов. После ОРТ и ТНТ был ТВ-6, где он вел программы «Завтрак с Соловьевым» и «Соловьиная ночь» о русском шансоне. Затем телеведущий перешел на ТВС с проектами «Смотрите, кто пришел!» и «Поединок», а в 2003 году после закрытия канала — на НТВ, где запустил знаменитое ток-шоу «К барьеру!».

2010 год ознаменовался новым этапом в карьере журналиста — переходом на телеканал «Россия-1». Здесь он возродил «Поединок» и начал вести «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», который позднее трансформировался в ежедневное шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

В 2018 году Соловьев запустил программу «Москва. Кремль. Путин», которую многие критики восприняли как проявление культа личности президента. Тем не менее, передача показала высокие рейтинги, уступив лишь «Пусть говорят» и программе «Время» на Первом канале.

В 2020 году Соловьев установил рекорд Книги рекордов Гиннесса за самое долгое пребывание в телеэфире в качестве ведущего в течение одной недели — 25 часов 53 минуты и 57 секунд. В том же году он запустил YouTube-канал «Соловьев Live», который впоследствии был удален платформой в марте 2022 года. Но журналист не сдался и уже 7 апреля 2022 года начал вещание телеканала «Соловьев Live» на частотах, ранее принадлежавших Euronews.

От либерала до государственника: политическая эволюция Владимира Соловьева

Телеведущий Владимир Соловьев на региональных соревнованиях по армейской тактической стрельбе «Вызов» Фото: Илья Московец © URA.RU

Политические взгляды Соловьева претерпели кардинальную трансформацию за годы его публичной деятельности. В 90-х он был избирателем партии «Яблоко» и поддерживал Григория Явлинского. В апреле 2001 года открыто встал на сторону протестующего коллектива НТВ.

В 2002 году по рекомендации Эллы Памфиловой вошел в Комиссию по правам человека при президенте РФ, где работал до 2009 года. В 2006 году инициировал всероссийскую акцию «Долой мигалки!» в поддержку Олега Щербинского, обвиненного в аварии с участием губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова.

Однако к 2007 году риторика Соловьева заметно изменилась. На предвыборном митинге в Лужниках он публично поддержал Владимира Путина, назвав его «сильным, умным, талантливым лидером», который любит Родину. С этого момента критика «несистемной оппозиции» стала неотъемлемой частью его эфиров.

Три брака и восемь детей: личная жизнь Владимира Соловьева





Супругой Владимира Соловьева является Эльга Викторовна Сэпп, дочь российского юмориста Виктора Коклюшкина

Личная жизнь Соловьева не менее насыщенна, чем профессиональная. Журналист трижды вступал в брак и является отцом восьмерых детей.

Первый раз Владимир женился в 22 года на девушке Ольге, с которой познакомился в вагоне московского метро. В этом браке родились дочь Полина (1986) и сын Александр (1988). Полина впоследствии окончила Гуманитарный институт телевидения и стала ведущей на канале «Москва 24», а Александр уехал в Лондон, где работает режиссером рекламных роликов и клипов.

Второй брак с женщиной по имени Юлия продлился недолго, но подарил Соловьеву дочь Екатерину (1991), родившуюся в США. Екатерина окончила Театральное училище имени Щукина и выбрала актерскую карьеру.

С 2001 года Соловьев женат на Эльге Сэпп, дочери сатирика Виктора Коклюшкина. В этом браке родились пятеро детей: Даниил (2001), София-Бетина (2003), Эмма-Эстер (2006), Владимир (2010) и Иван (2012).

Скандалы и конфликты: от Урганта до Екатеринбурга

Начиная с 2004 года, Соловьев опубликовал ряд книг художественного и публицистического характера, а также записал два музыкальных альбома Фото: Роман Наумов © URA.RU

За годы публичной деятельности Соловьев нажил немало врагов и регулярно оказывался в центре скандалов. Особенно известен его конфликт с Иваном Ургантом, начавшийся после шутки последнего про «соловьиный помет» в эфире программы «Вечерний Ургант». Соловьев воспринял шутку как личное оскорбление и в ответ заявил, что это «объявление войны».

Одним из самых ярких и длительных противостояний Соловьева стал конфликт с Ксенией Собчак. Телеведущие неоднократно публично выясняли отношения, начиная с 2010 года, когда произошла их знаменитая перепалка в телешоу «Девчата». Тогда Соловьев назвал Собчак «пустым множеством» и намекнул, что она своим отношениям с мужчинами обязана «целым счетом в банке». В ответ Собчак заявила, что, в отличие от «Евангелия» Соловьева, она свои книги пишет сама.

Новый виток конфликта разгорелся в 2023 году, когда Собчак разместила на своем канале видео, где Соловьев в военной форме обращается к украинским солдатам. Журналистка не только добавила язвительный комментарий, но и поставила вотермарку своего канала. В ответ Соловьев напомнил ей о скандальном ДТП в Сочи в 2021 году, когда автомобиль с Собчак попал в аварию, в результате которой погиб человек. «Ты виновата в гибели людей! Бросила их умирать по дороге в аэропорт Сочи», — заявил Соловьев в эфире своего шоу, добавив, что у Собчак «проездной на любую подлость». В своих комментариях Собчак утверждала, что Соловьев «невероятно взвинчен» и «срывается на женский голос», тогда как телеведущий настаивал, что оставался «абсолютно корректен» и «спокоен до конца».

Другой громкий скандал разразился, когда Борис Гребенщиков (признан Минюстом РФ иноагентом) выпустил песню «Вечерний М», в которой высмеял образ типичного телевизионного пропагандиста. Хотя имя Соловьева в песне не упоминалось, он воспринял ее на свой счет и заявил, что Гребенщиков «деградировал до куплетиста».

В 2017 году Соловьев назвал депутата Госдумы Наталью Поклонскую «безграмотной» за ее высказывания о мироточении образа Николая II, вызвав негодование ее сторонников.

В 2019 году, комментируя протесты в Екатеринбурге против строительства храма Св. Екатерины, телеведущий назвал протестующих «бесами» и «чертями», что привело к волне судебных исков против него.

Но настоящий «бой с Уралом» разразился в 2022 году, когда Соловьев охарактеризовал Екатеринбург как «центр мерзотной либероты, которая породила многих подонков, теперь скрывающихся за границей». Свердловский губернатор Евгений Куйвашев попросил телеведущего «следить за языком», на что Соловьев перешел на «ты» и назвал главу региона «приблатненным во власти». В конфликт вмешался шансонье Александр Новиков, призвавший Соловьева извиниться.

Недвижимость и санкции: итальянская мечта и международные ограничения

В 1999 году был приглашен на телеканал ОРТ, где вместе с Александром Гордоном стал вести программу «Процесс» Фото: Размик Закарян © URA.RU

Громким ударом по репутации Соловьева стала информация о его зарубежной недвижимости. В 2022 году стало известно, что телеведущий владеет виллой на итальянском озере Комо. Впоследствии «Фонд борьбы с коррупцией»* (включен в реестр иноагентов, признан в России запрещенной экстремистской и нежелательной организацией и ликвидирован) обнаружил еще одну виллу в Италии, а также автомобиль «Майбах» и удостоверение итальянского резидента.

Комментируя эту информацию, Соловьев подтвердил наличие виллы, пояснив, что приобрел ее для своего многочисленного семейства в начале 2000-х из соображений экономии: по его словам, тогда она была дешевле, чем аналогичный особняк на Рублевке.

После начала спецоперации в 2022 году Соловьев попал под санкции Евросоюза, США, Канады, Великобритании и других стран. В марте того же года его виллы в Италии были арестованы государством. Кроме того, журналист был внесен в санкционный список Украины, а Госбюро расследований даже заявило о его заочном аресте по обвинению «в публичных призывах к изменению государственной границы Украины».

«Я умер 24 февраля»: новая эра телеведущего

Владимир Соловьев регулярно ездит на СВО и общается с бойцами Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Начало спецоперации стало для Соловьева переломным моментом. В программе «Судьба человека» он заявил: «В тот день умер человек мира, веселый, увлеченный поездками в Италию, который думал, что все будет замечательно. Родился другой человек».

В этот период Соловьев еще больше ужесточил свою риторику. В том же году он создал личный фонд «СВРхФонд», занявшийся набором добровольцев и их обучением.

В мае 2022 года Соловьев посетил Мариуполь, о чем стало известно после публикации его совместной фотографии с главой ДНР Денисом Пушилиным. В октябре 2023 года за свою деятельность журналист был удостоен звания Героя Донецкой Народной Республики.

В апреле 2022 года Соловьев в своем Telegram-канале рассказал, что ФСБ предотвратило покушение на журналиста, якобы планировавшегося членами неонацистской организации NS/WP Crew по заданию СБУ. Сам Соловьев неоднократно говорил об угрозах своей жизни, связывая их с критикой украинского руководства.

Награды и признание Владимира Соловьева

Несмотря на противоречивую репутацию, Соловьев имеет внушительный список наград и премий. Он дважды становился лауреатом премии «ТЭФИ» в номинации «Интервьюер» (2005 и 2017 годы).

Среди государственных наград телеведущего — орден Дружбы (2007), орден Почета России (2013), орден Александра Невского (2014) и орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2022). Кроме того, он был удостоен ордена Почета Армении (2013) и медали «За освобождение Крыма и Севастополя» (2014).