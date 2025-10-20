Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Тюменские врачи удалили шестой палец на руке 12-летней девочки

20 октября 2025 в 15:36
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Операцию провели в ОКБ №2

Операцию провели в ОКБ №2

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени в ОКБ №2 удалили шестой палец на руке 12-летней девочки. Ребенок изначально родился с аномалией, но родители опасались операций в раннем возрасте. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства.

«В ОКБ № 2 обратились родители 12-летней девочки. <...> Мы удалили добавочный палец. Стабилизировали пястно-фаланговый сустав. Скорректировали ось фаланги, зафиксировав спицей», — приводит инфоцентр слова травматолога-ортопеда Игоря Супруно.

Через две недели после операции пациентке сняли швы, а спустя еще полтора месяца фаланга успешно срослась. В ближайшее время девочке планируется удалить спицы.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU писало, что пожилой тюменец три года стеснялся обращаться к врачам из-за геморроя. В итоге ему диагностировали онкологию и удалили прямую кишку.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал