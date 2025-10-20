Тюменские врачи удалили шестой палец на руке 12-летней девочки

Операцию провели в ОКБ №2 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени в ОКБ №2 удалили шестой палец на руке 12-летней девочки. Ребенок изначально родился с аномалией, но родители опасались операций в раннем возрасте. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства.

«В ОКБ № 2 обратились родители 12-летней девочки. <...> Мы удалили добавочный палец. Стабилизировали пястно-фаланговый сустав. Скорректировали ось фаланги, зафиксировав спицей», — приводит инфоцентр слова травматолога-ортопеда Игоря Супруно.

Через две недели после операции пациентке сняли швы, а спустя еще полтора месяца фаланга успешно срослась. В ближайшее время девочке планируется удалить спицы.

