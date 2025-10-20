Пассажиры тюменского автобуса оказались надолго заперты в машине из-за водителя, который ушел в туалет

Тюменский перевозчик уже разбирается в ситуации Фото: Илья Московец © URA.RU

Водитель автобуса №37д в Тюмени закрыл пассажиров в автобусе на конечной остановке и надолго ушел в туалет. Информацию об этом очевидцы опубликовали в местных социальных сетях.

«Водитель довез пассажиров до конечной остановки ММС, закрыл двери и ушел в туалет — никого не выпустив. В салоне остались взрослые и дети. Люди стучали в окна, но водитель, обернувшись, спокойно пошел дальше», — рассказывают тюменцы в сообществе «ЧП Тюмень».

Перевозчик, обслуживающий данный маршрут рассказал URA.RU, что в курсе ситуации. Личность водителя оперативно установили. Сейчас идет внутреннее разбирательство и проверки. При наличии оснований водитель будет наказан.

