Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Пассажиры тюменского автобуса оказались надолго заперты в машине из-за водителя, который ушел в туалет

В Тюмени водитель автобуса №37 запер пассажиров в машине и ушел в туалет
20 октября 2025 в 14:52
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Тюменский перевозчик уже разбирается в ситуации

Тюменский перевозчик уже разбирается в ситуации

Фото: Илья Московец © URA.RU

Водитель автобуса №37д в Тюмени закрыл пассажиров в автобусе на конечной остановке и надолго ушел в туалет. Информацию об этом очевидцы опубликовали в местных социальных сетях.

«Водитель довез пассажиров до конечной остановки ММС, закрыл двери и ушел в туалет — никого не выпустив. В салоне остались взрослые и дети. Люди стучали в окна, но водитель, обернувшись, спокойно пошел дальше», — рассказывают тюменцы в сообществе «ЧП Тюмень».

Перевозчик, обслуживающий данный маршрут рассказал URA.RU, что в курсе ситуации. Личность водителя оперативно установили. Сейчас идет внутреннее разбирательство и проверки. При наличии оснований водитель будет наказан. 

Продолжение после рекламы

Ранее стало известно, что по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора в Тюменской области появится новый маршрут общественного транспорта. Его организуют в деревне Дударева. Новые рейсы будут ходить от микрорайона «Московский дворик» до Тюмени. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал