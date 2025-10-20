В Тюмени взлетел спрос на новостройки
Количество нераспроданных квартир сократилось на 4%
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Тюмени в третьем квартале 2025 года сократилось число нераспроданных квартир в новостройках. Об этом сообщают аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость».
«В третьем квартале 2025 года в Тюмени было заключено порядка 4,2 тысяч сделок общей площадью более 208 тысяч квадратных метров. Объем нераспроданных квартир сократился на 4,1% за квартал, но в годовом выражении вырос на 6,3%», — сообщают аналитики.
Рост спроса на квартиры в новостройках Тюмени связан с общими изменениями на рынке недвижимости. «В третьем квартале ключевая ставка снижалась дважды, что стало важным фактором роста активности покупателей. Дополнительно на динамику влияют специальные предложения застройщиков, а совокупность этих условий обеспечила синхронный рост сделок во всех крупнейших городах страны», — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость».
