В Тюмени взлетел спрос на новостройки

В Тюмени в третьем квартале 2025 года сократилось число нераспроданных квартир в новостройках. Об этом сообщают аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость».

«В третьем квартале 2025 года в Тюмени было заключено порядка 4,2 тысяч сделок общей площадью более 208 тысяч квадратных метров. Объем нераспроданных квартир сократился на 4,1% за квартал, но в годовом выражении вырос на 6,3%», — сообщают аналитики.