«Спасибо, что не «Крошка моя»: «Иванушки International» поздравили Хусаинова с юбилеем компании «Этажи»

«Иванушки International» поздравили компанию Хусаинова с юбилеем
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Группа «Иванушки International» поздравила главу компании «Этажи» Ильдара Хусаинова с 25-летним юбилеем компании. Видеопоздравление опубликовано в telegram-канале «Все о стройке».
«Ильдарчик, мы поздравляем тебя, ты молодец, красавец, поклонник настоящей качественной музыки. Спасибо тебе за то, что назвал компанию именно „Этажи“, а не „Крошка моя“», — пошутили «Иванушки».
Компании «Этажи» исполнилось 25 лет 16 октября. Она является одним из крупнейших агентств недвижимости в России, представленным в 289 городах и 14 странах. Ранее стало известно, что Хусаинов заявил об окончании кризиса на рынке тюменской недвижимости. Он также отметил, что вопрос роста цен на новостройки остается спорным.
