«Спасибо, что не «Крошка моя»: «Иванушки International» поздравили Хусаинова с юбилеем компании «Этажи»

«Иванушки International» поздравили компанию Хусаинова с юбилеем Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Группа «Иванушки International» поздравила главу компании «Этажи» Ильдара Хусаинова с 25-летним юбилеем компании. Видеопоздравление опубликовано в telegram-канале «Все о стройке».

«Ильдарчик, мы поздравляем тебя, ты молодец, красавец, поклонник настоящей качественной музыки. Спасибо тебе за то, что назвал компанию именно „Этажи“, а не „Крошка моя“», — пошутили «Иванушки».