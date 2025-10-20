Логотип РИА URA.RU
«Спасибо, что не «Крошка моя»: «Иванушки International» поздравили Хусаинова с юбилеем компании «Этажи»

20 октября 2025 в 15:57
«Иванушки International» поздравили компанию Хусаинова с юбилеем

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Группа «Иванушки International» поздравила главу компании «Этажи» Ильдара Хусаинова с 25-летним юбилеем компании. Видеопоздравление опубликовано в telegram-канале «Все о стройке».

«Ильдарчик, мы поздравляем тебя, ты молодец, красавец, поклонник настоящей качественной музыки. Спасибо тебе за то, что назвал компанию именно „Этажи“, а не „Крошка моя“», — пошутили «Иванушки».

Компании «Этажи» исполнилось 25 лет 16 октября. Она является одним из крупнейших агентств недвижимости в России, представленным в 289 городах и 14 странах. Ранее стало известно, что Хусаинов заявил об окончании кризиса на рынке тюменской недвижимости. Он также отметил, что вопрос роста цен на новостройки остается спорным.

