В тюменском аэропорту задержали мужчину

Мужчина нецензурно выражался, за что и был задержан Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Тюмени утром 20 октября в аэропорту Рощино задержали мужчину за то, что он разговаривал матом. Об этом URA.RU рассказали в Управлении на транспорте МВД России по УрФО.

«Сегодня утром был один факт задержания: сотрудники полиции в аэропорту Тюмени задержали одного из посетителей за нарушение общественного порядка. Нарушитель выражался нецензурной бранью», — рассказали в пресс-службе управления.