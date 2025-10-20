Логотип РИА URA.RU
В тюменском аэропорту задержали мужчину

В Тюмени в аэропорту Рощино задержали мужчину, который ругался матом
20 октября 2025 в 15:11
Мужчина нецензурно выражался, за что и был задержан

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Тюмени утром 20 октября в аэропорту Рощино задержали мужчину за то, что он разговаривал матом. Об этом URA.RU рассказали в Управлении на транспорте МВД России по УрФО.

«Сегодня утром был один факт задержания: сотрудники полиции в аэропорту Тюмени задержали одного из посетителей за нарушение общественного порядка. Нарушитель выражался нецензурной бранью», — рассказали в пресс-службе управления.

Ранее URA.RU писало, что транспортная полиция задержала 30-летнего жителя Перми за курение электронной сигареты на борту самолета, прилетевшего из Уфы в Тюмень. Нарушителя сняли с рейса после приземления воздушного судна. Нарушение выявили после того, как бортпроводник почувствовал запах пара и сообщил командиру экипажа.

