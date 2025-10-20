Логотип РИА URA.RU
В Тюмени появились мобильные АЗС, которые торгуют дешевым бензином

В Тюмени появился бензин АИ-95, который продают по 50 рублей за литр
20 октября 2025 в 16:16
Стоимость бензина АИ-95 у частников варьируется от 50 до 56 рублей за литр

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени появились мобильные АЗС, которые торгуют бензином АИ-95 по стоимости от 50 до 56 рублей за литр. Соответствующие объявления размещены на открытых онлайн-площадках.

«Бензин АИ-95, напрямую с завода. Заправка топлива осуществляется с „пистолета“ по счетчикам. Доставка по городу — от 30 литров», — указано в одной из публикаций.

При этом, проверить реальное качество такого бензина, по мнению автоэксперта Дмитрия Демина, практически невозможно. «Самостоятельно определить качество бензина „на глаз“ — практически невозможно, для этого нужны специальные приборы. Поэтому водители покупают топливо у частников исключительно на свой страх и риск. Сертификатов качества они, как правило, покупателям не предоставляют», — отметил он в беседе с URA.RU.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени начали вводить ограничения на продажу бензина. Где-то для автолюбителей установили лимит, а где-то и вовсе отказывают в продаже топлива физлицам.

