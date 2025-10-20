Логотип РИА URA.RU
Суд в ЯНАО взыскал с тюменской компании более 420 тысяч рублей за некачественный ремонт квартиры

«Алсеро Тюмень» проиграла судебный спор об ущербе за ремонт квартиры в Надыме
20 октября 2025 в 16:03
Качество отделочных работ не понравилось заказчику

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Надымский городской суд (ЯНАО) удовлетворил иск местного жителя к ООО «Строительная компания Алсеро Тюмень» о компенсации ущерба, причиненного некачественным ремонтом квартиры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного Роспотребнадзора.

«Надымский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа удовлетворил иск потребителя Т. к ООО „Строительная компания Алсеро Тюмень“ о возмещении стоимости работ по устранению недостатков, допущенных при выполнении ремонтных работ, взыскании убытков и судебных расходов, компенсации морального вреда и штрафа», — говорится в релизе. 

Как установлено в ходе разбирательства, в сентябре 2022 года между истцом и подрядчиком был заключен договор на выполнение ремонтно-отделочных работ в жилом помещении. После завершения работ заказчик выявил многочисленные недостатки и обратился за проведением строительно-технической экспертизы. Подрядчик не согласился с выводами экспертов и добился назначения независимой судебной экспертизы.

«Согласно заключению независимых экспертов, при ремонте квартиры были допущены недостатки, устранение которых с учетом стоимости материалов составляет 197,7 тысячи рублей. Все участники процесса согласились с этой оценкой», — уточнили в суде.

В результате суд постановил взыскать с ООО «СК Алсеро Тюмень» в пользу истца стоимость устранения недостатков и материалов (197,7 тысячи рублей), расходы на приобретение дверных блоков (62,8 тысячи рублей), компенсацию морального вреда (35 тысячи рублей), судебные расходы (65,3 тысячи рублей), а также штраф за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя (60 тысячи рублей). Общая сумма взыскания составила 420 828 рублей. 

К рассмотрению дела привлекали представителя окружного Роспотребнадзора. Решение суда вступило в законную силу.

