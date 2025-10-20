Тюмень попала в список популярных регионов для отдыха на Новый год

Туристы все чаще выбирают Тюмень для отдыха на Новый год Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменская область вошла в топ-15 по количеству бронирований квартир на новогодние поездки. Средняя цена жилья на праздники при этом составляет 4 300 рублей за ночь. Такими данными поделились аналитики сервиса «Авито».

«Топ-15 направлений для отпуска среди россиян на Новый год по числу забронированных посуточных квартир. Тюменская область: 12-е место. Средняя стоимость за ночь — 4 300 рублей», — сообщают аналитики сервиса.

Туристы в основном бронируют квартиры в праздничные дни на период до пяти дней.