Тест на фильм «Родня»: насколько хорошо вы помните легендарную картину Михалкова

21 октября режиссеру Никите Михалкову исполняется 80 лет. Свою карьеру он начинал в качестве актера, получив первую роль в 14 лет в картине Георгия Данелии. С тех пор он еще снялся у Михаила Калатозова, Эльдара Рязанова, Алексея Балабанова и других. Однако он и сам снимал фильмы, которые становились лидерами советского и российского кинопроката, получали высокие награды. К примеру, картина «Утомленные солнцем» получила премию «Оскар» в 1995 году в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Сегодня предлагаем вам вспомнить один из самых душевных и любимых зрителями фильм «Родня». Для этого ответьте на 10 вопросов.