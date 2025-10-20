Логотип РИА URA.RU
Тест на фильм «Родня»: насколько хорошо вы помните легендарную картину Михалкова

Тест на знание сюжета фильма «Родня»
20 октября 2025 в 15:00
Фильм "Родня" вышел на экраны в 1981 году

Фото: Родня (1981) / СССР / Мосфильм / Режиссер Никита Михалков

21 октября режиссеру Никите Михалкову исполняется 80 лет. Свою карьеру он начинал в качестве актера, получив первую роль в 14 лет в картине Георгия Данелии. С тех пор он еще снялся у Михаила Калатозова, Эльдара Рязанова, Алексея Балабанова и других. Однако он и сам снимал фильмы, которые становились лидерами советского и российского кинопроката, получали высокие награды. К примеру, картина «Утомленные солнцем» получила премию «Оскар» в 1995 году в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Сегодня предлагаем вам вспомнить один из самых душевных и любимых зрителями фильм «Родня». Для этого ответьте на 10 вопросов.

