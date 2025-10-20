В мероприятии приняли участие 576 человек Фото: Александр Марашан

Компания «Газпром нефть» провела крупнейшую по количеству участников олимпиаду для молодых специалистов топливного бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«„Газпром нефть“ провела масштабную бизнес-олимпиаду для сотрудников топливного бизнеса. В этом году участие в ней приняли рекордные 576 молодых специалистов из 36 городов России», — отмечено в сообщении.

По словам директора по региональным продажам «Газпром нефти» Дмитрия Шепельского, развитие профессиональных компетенций сотрудников остается приоритетом для компании. «Наша ежегодная бизнес-олимпиада — это площадка, где можно пробовать новое и учиться без риска для бизнеса, но с огромной пользой. Здесь молодые специалисты впервые заявляют о себе, компания получает будущих лидеров и сильную команду, а клиенты — еще более высокий уровень сервиса», — отметил Шепельский.

Продолжение после рекламы

В рамках олимпиады участники совершенствовали навыки переговоров, анализа данных, командной работы и адаптации к изменениям. Финалисты представили экспертам проекты, направленные на развитие клиентских сервисов, а лучшие команды получили награды за достижения. Эта олимпиада становится для многих молодых специалистов стартовой площадкой для дальнейшего карьерного роста внутри компании.