Какие праздники отмечают 21 октября 2025: что можно и нельзя делать

В православном календаре 21 октября отмечается день памяти Пелагии Антиохийской Фото: Илья Московец © URA.RU

Вторник, 21 октября 2025 года, порадует нас разнообразием праздников — от православного дня памяти преподобной Пелагии Антиохийской до международных праздников: Дня цемента и Дня лабиринта. Каждый из этих праздников имеет свои уникальные традиции, историю и приметы — подробнее в материале URA.RU.

Православные праздники 21 октября 2025

Память преподобной Пелагии Антиохийской

В православном календаре 21 октября отмечается день памяти святой Пелагии Антиохийской — подвижницы V века, чья жизнь служит ярким примером глубокого покаяния и духовного преображения.

История Пелагии поражает драматичностью поворотов судьбы. До обращения в христианство она была известной в Антиохии легкомысленной девушкой, обладавшей необыкновенной красотой. Ведя распутный образ жизни, она работала танцовщицей и, согласно житийной литературе, была блудницей.

Продолжение после рекламы

Переломный момент в её судьбе наступил, когда в городе проходил церковный собор. Епископы, собравшиеся на него, однажды увидели Пелагию, проходившую мимо них в окружении поклонников. В отличие от других иерархов, отведших взгляд, епископ Илиопольский Нонн пристально смотрел на девушку. Как выяснилось позже, не с осуждением, а с сожалением о погибающей душе.

На следующий день неведомая сила привела Пелагию в храм, где проповедовал Нонн. Его слова о Страшном суде настолько потрясли девушку, что она осознала всю глубину своего падения. Обратившись к епископу, Пелагия попросила крестить ее, хотя сомневалась, может ли быть прощена, говоря: «Грехи мои многочисленнее песка морского, и не достанет воды в море, чтобы омыть мои скверные дела».

После крещения Пелагия раздала всё свое имущество нищим и под видом юноши приняла монашеский постриг. Никто не догадывался о том, что она женщина, до самой ее кончины около 457 года.

В этот день верующие молятся святой Пелагии о даровании сил для борьбы с искушениями и о помощи в искреннем покаянии.

Собор Вятских святых

Помимо памяти Пелагеи Антиохийской, 21 октября православная церковь отмечает Собор Вятских святых — день почитания всех святых, связанных с Вятской землёй (современная Кировская область). В этот день в храмах региона проходят особенно торжественные богослужения.

Традиция прославления местночтимых святых имеет глубокие корни в православии. В Собор Вятских святых входят подвижники разных исторических периодов, внесшие значительный вклад в укрепление православия на Вятской земле. Среди них — преподобный Трифон Вятский, блаженный Прокопий Вятский, святитель Виктор (Островидов) и многие другие.

Для православных верующих Кировской области этот день является особым праздником, когда принято посещать храмы и молиться о благополучии родного края.

Народный праздник 21 октября 2025

Трифон и Пелагея: традиции и обычаи Ознобицы

В народном календаре 21 октября известно как день Трифона и Пелагеи, который имеет несколько характерных названий: Починки, Ознобицы, Ознобуха, Палашка, Зябушка. Все эти наименования связаны с наступлением холодов — «с Трифона-Пелагеи все холоднее», как говорили наши предки.

Память святого Трифона Вятского, архимандрита, также почитается в этот день. Согласно преданию, Трифон родился в XVI веке в селе Малые Немнюшки Архангельской губернии. С юных лет он стремился к монашеской жизни и, покинув родительский дом, принял постриг в Пыскорском монастыре. За свою подвижническую жизнь Трифон был награжден даром чудотворения и основал несколько обителей, включая Успенский Трифонов монастырь на Вятке.

Продолжение после рекламы

На Руси к этому времени приближение зимы становилось все более ощутимым. Народные приметы говорили: «С Трифона-Пелагеи все холоднее». Чтобы суровые морозы не застали врасплох, хозяйки доставали зимнюю одежду — тулупы, шубы, шапки, рукавицы — и проверяли, не требуют ли они ремонта. «Трифон шубу чинит, Пелагея рукавицы шьет», — приговаривали при этом.

Одна из самых интересных традиций дня — опускание на дно рек бочек с засоленными на зиму огурцами и капустой. Это было удачное изобретение русского народа: температура воды подо льдом никогда не опускается ниже нуля градусов, что позволяло сохранять продукты незамороженными и свежими в течение всей зимы. При необходимости во льду рубили полынью, доставали бочки, и на крестьянском столе даже в самые суровые морозы появлялись вкуснейшие разносолы.

Также в этот день традиционно начинали подготовку новых полей — рубили лес и выжигали его для освобождения участков под будущие посевы.

Что можно и нельзя делать 21 октября 2025

День Трифона и Пелагеи был наполнен особыми правилами и запретами, которые формировались столетиями и передавались из поколения в поколение.

Разрешенные дела

В этот день рекомендовалось:

Заниматься подготовкой теплой одежды к зиме — проверять ее состояние, чинить или вязать новые носки и варежки для всей семьи

Готовить новую одежду для тех, кто собирался жениться или выходить замуж

Рубить "починок" (новое место под пашню) и выжигать поля в лесу

Опускать в омуты бочки с соленьями на зимнее хранение

Наблюдать за природой, чтобы предсказать характер предстоящей зимы

Запреты и ограничения

В день Ознобицы существовали важные табу:

Нельзя было рубить старые деревья. Согласно поверью, в них живет душа человека, которая "мучается, именно поэтому они так жалобно скрипят на ветру". Считалось, что если дерево срубить, душа станет незащищенной

Запрещалось бездельничать — праздность в этот день сулила финансовые трудности

Не рекомендовалось грустить и печалиться, чтобы не накликать еще больше плохих новостей

Не следовало начинать новые дела с незнакомцами или ходить на свидания с малознакомыми людьми — они могли оказаться обманщиками

Запрещалось втыкать в деревья ножи или топоры — это могло привести к болезням суставов

Международные праздники 21 октября 2025

День цемента

Ежегодно 21 октября отмечают День цемента Фото: Денис Моргунов © URA.RU

21 октября отмечается один из необычных профессиональных праздников — День цемента. Точная дата его учреждения неизвестна, но, благодаря интернету, он становится все популярнее. Дата праздника приурочена к историческому событию — именно 21 октября 1824 года шотландец Джозеф Аспидин зарегистрировал патент на портландцемент, получивший свое название из-за схожести с каменной породой из региона Портланд на юге Англии.

Продолжение после рекламы

Первоначально портландцемент использовался только для штукатурных работ и изготовления декоративных элементов. Сегодня же это один из основных строительных материалов, без которого невозможно представить современное строительство. Его ценят за быстрое застывание, высокую прочность, устойчивость к перепадам температуры, влагостойкость и хорошие теплоизоляционные качества.

Интересно, что, согласно археологическим исследованиям, цементоподобные материалы использовались задолго до официального патента. Некоторые историки считают, что подобные растворы применялись при строительстве Великой Китайской стены, древнеримских акведуков и даже египетских пирамид. Любопытное доказательство — обнаруженный внутри одного из блоков пирамиды Хеопса человеческий волос, который не мог попасть в натуральный камень.

До широкого распространения цемента основными вяжущими материалами для строительства были гипс, известь и глина. В Древнем Риме для улучшения свойств известковых растворов добавляли измельченные вулканические породы, а на Руси — недожженный кирпич.

Сегодня цемент производится путем измельчения в порошок клинкера с добавлением модифицирующих компонентов и наполнителей. При смешивании с водой получается вяжущий состав, который легко наносится на любые поверхности. Испытания на прочность обязательно проводятся в лабораторных условиях с применением современного оборудования. Крупнейшими производителями цемента в мире считаются Швейцария, Франция и Германия, а в России действует несколько цементных заводов в разных регионах.

День цемента — это возможность вспомнить о значении качественных строительных материалов и выразить признательность всем причастным к «цементным» отраслям: ученым, инженерам, строителям и архитекторам, благодаря труду которых цемент остается символом прочности, надежности и прогресса.

День лабиринта

Еще один интересный праздник, отмечаемый 21 октября, — День лабиринта. Слово «лабиринт» имеет древнегреческие корни и обозначает сооружение со сложно расположенными переходами. В античные времена такие здания существовали в Египте, Греции, Риме и других странах, выполняя культовые и оборонительные функции.

В XIII-XIX столетиях особую популярность приобрели садовые лабиринты, особенно в Англии. В современном мире лабиринты превратились из мистических и оборонительных сооружений в объекты игр и развлечений. Они привлекают людей сочетанием загадочности, интриги, необходимости мыслительной работы, элементом неожиданности и, наконец, удовлетворением от нахождения выхода или награды.

Продолжение после рекламы

Существует несколько впечатляющих лабиринтов, известных во всем мире: