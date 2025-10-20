В Тюмени мужчина избил девушку, которая отказалась с ним знакомиться

ЧП произошло на улице Фармана Салманова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На улице Фарамана Салманова в Тюмени неизвестный мужчина сначала длительное время преследовал девушку, а затем напал на нее. Избив за то, что она отказалась с ним знакомиться. Об этом стало известно журналистам.

«Девушка сказала: „Мужчина хотел познакомиться. Я отказала. И он избил“. Я побежал за ним. Не нашел. Девушку забрал молодой человек и увез в больницу», — сообщает 72.ru со ссылкой на слова одного из очевидцев происшествия.

По словам очевидцев, девушке помогли случайные прохожие, один из них позвонил в полицию. После инцидента пострадавшая обратилась за медпомощью в одну из городских больниц.

В пресс-службе УМВД России по Тюмени агентству подтвердили информацию об инциденте. Там сообщили, что ведутся поиски злоумышленника. «Сообщение поступило вчера около 22:30. По данному факту назначена проверка, устанавливаются обстоятельства и личность мужчины, после чего будет дана правовая оценка», — рассказали там URA.RU.