В Тюмени мужчина избил девушку, которая отказалась с ним знакомиться
ЧП произошло на улице Фармана Салманова
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
На улице Фарамана Салманова в Тюмени неизвестный мужчина сначала длительное время преследовал девушку, а затем напал на нее. Избив за то, что она отказалась с ним знакомиться. Об этом стало известно журналистам.
«Девушка сказала: „Мужчина хотел познакомиться. Я отказала. И он избил“. Я побежал за ним. Не нашел. Девушку забрал молодой человек и увез в больницу», — сообщает 72.ru со ссылкой на слова одного из очевидцев происшествия.
По словам очевидцев, девушке помогли случайные прохожие, один из них позвонил в полицию. После инцидента пострадавшая обратилась за медпомощью в одну из городских больниц.
В пресс-службе УМВД России по Тюмени агентству подтвердили информацию об инциденте. Там сообщили, что ведутся поиски злоумышленника. «Сообщение поступило вчера около 22:30. По данному факту назначена проверка, устанавливаются обстоятельства и личность мужчины, после чего будет дана правовая оценка», — рассказали там URA.RU.
Ранее агентство писало о том, что в селе Голышманово Тюменской области местный житель избил незнакомца, который «не так на него посмотрел». ЧП произошло возле кафе-бара «Виктория». За это злоумышленник получил три года колонии условно.
