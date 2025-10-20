В Тюменской области до 2030 года обновят более 1,5 тысячи автобусов
Уже до конца года перевозчики планируют купить 119 автобусов
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Тюменской области до 2030 года планируется обновить более 1,5 тысячи автобусов. Об этом сообщили в главном управлении строительства региона. Предварительный расчет показал необходимость замены 1 594 транспортных средства.
«Более 1,5 тысячи автобусов планируется обновить в Тюменской области до 2030 года. Механизмы обновления, в том числе, обсудили на встрече Союза автотранспортников в Тобольске. Согласно предварительным расчетам в регионе необходимо обновить 1 594 автобуса», — рассказали в ГУС.
Там же объяснили, что обновление парка существенно скажется на качестве обслуживания пассажиров. Уже до конца года перевозчики планируют закупить 119 автобусов.
