Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Транспорт

В Тюменской области до 2030 года обновят более 1,5 тысячи автобусов

20 октября 2025 в 16:54
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Уже до конца года перевозчики планируют купить 119 автобусов

Уже до конца года перевозчики планируют купить 119 автобусов

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области до 2030 года планируется обновить более 1,5 тысячи автобусов. Об этом сообщили в главном управлении строительства региона. Предварительный расчет показал необходимость замены 1 594 транспортных средства.

«Более 1,5 тысячи автобусов планируется обновить в Тюменской области до 2030 года. Механизмы обновления, в том числе, обсудили на встрече Союза автотранспортников в Тобольске. Согласно предварительным расчетам в регионе необходимо обновить 1 594 автобуса», — рассказали в ГУС.

Там же объяснили, что обновление парка существенно скажется на качестве обслуживания пассажиров. Уже до конца года перевозчики планируют закупить 119 автобусов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал