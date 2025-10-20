У пользователей Amazon, Snapchat, Zoom произошел глобальный сбой
20 октября 2025 в 14:26
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Платформа Amazon Web Services (AWS) подверглась серьезным техническим неполадкам, что отразилось на функционировании ряда популярных сервисов, среди которых Snapchat, Roblox, Fortnite и Verizon, сообщает агентство Bloomberg. В компании Amazon сообщили о зафиксированном увеличении числа ошибок и задержек в работе нескольких сервисов AWS. С перебоями столкнулись также сервис видеоконференций Zoom и стартап в сфере искусственного интеллекта Perplexity.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал