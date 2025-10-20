Логотип РИА URA.RU
У пользователей Amazon, Snapchat, Zoom произошел глобальный сбой

20 октября 2025 в 14:26
Фото: © URA.RU

Платформа Amazon Web Services (AWS) подверглась серьезным техническим неполадкам, что отразилось на функционировании ряда популярных сервисов, среди которых Snapchat, Roblox, Fortnite и Verizon, сообщает агентство Bloomberg. В компании Amazon сообщили о зафиксированном увеличении числа ошибок и задержек в работе нескольких сервисов AWS. С перебоями столкнулись также сервис видеоконференций Zoom и стартап в сфере искусственного интеллекта Perplexity.

