Пермские следователи рассказали, кому принадлежат части тела, найденные жильцами ЖК «Гулливер». Видео
Следователи устанавливают обстоятельства случившегося
Фото: Илья Московец © URA.RU
Части тела, найденные под окнами дома №52В на улице Революции в Перми, принадлежат женщине. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СУ СК по Пермскому краю.
«Следователями СК России устанавливаются обстоятельства гибели женщины в Свердловском районе Перми», — отметили в ведомстве. Сейчас место происшествия огорожено лентой, там работают сотрудники полиции, сообщает корреспондент URA.RU.
Ранее днем одна из жительниц ЖК «Гулливер» обнаружила части тела человека рядом с подъездом дома. Женщина сообщила о случившемся на пост охраны, который находится в доме.
