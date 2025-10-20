Логотип РИА URA.RU
Пермские следователи рассказали, кому принадлежат части тела, найденные жильцами ЖК «Гулливер». Видео

К дому в пермском ЖК Гулливер, где жильцы нашли части тела, прибыла полиция
20 октября 2025 в 15:41
Следователи устанавливают обстоятельства случившегося

Фото: Илья Московец © URA.RU

Части тела, найденные под окнами дома №52В на улице Революции в Перми, принадлежат женщине. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СУ СК по Пермскому краю.

«Следователями СК России устанавливаются обстоятельства гибели женщины в Свердловском районе Перми», — отметили в ведомстве. Сейчас место происшествия огорожено лентой, там работают сотрудники полиции, сообщает корреспондент URA.RU.

Ранее днем одна из жительниц ЖК «Гулливер» обнаружила части тела человека рядом с подъездом дома. Женщина сообщила о случившемся на пост охраны, который находится в доме.

