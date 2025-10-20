Пермский ученый развеяла миф о пользе зеленого чая при употреблении фастфуда
Зеленый чай не способен «сжечь» или заблокировать усвоение организмом жиров
Зеленый чай не снизит риск ожирения на фоне регулярного употребление фастфуда и сладкого. Этот напиток не способен заблокировать усвоение организмом жиров и сахара. Об этом URA.RU рассказала доцент кафедры «Химия и биотехнология» пермского Политеха, кандидат фармацевтических наук Анастасия Ботева. Ученый отметила, что специальной формулы, «способной обойти фундаментальные законы энергетического баланса, не существует».
Представление о том, что зеленый чай может нейтрализовать последствия нездорового питания, это миф. Калории, полученные из фастфуда и сладостей, никуда не исчезают. Если вы съели кусок торта, содержащий 400—500 калорий, и запили его зеленым чаем, ваш организм получил их в чистом виде. Напиток не может «сжечь» это или заблокировать усвоение, а также не вмешивается в процессы расщепления жиров и сахаров в пищеварительном тракте. Вся потребленная энергия будет либо использована телом для текущих нужд, либо, что более вероятно при избытке, запасена в виде жировой ткани», — отметила Ботева.
Ученый Политеха добавила, что злоупотребление сладким и фастфудом в сочетании с подобными «ритуалами очищения» может сформировать «порочный круг нездоровых пищевых привычек». Человек злоупотребляет вредными продуктами, оправдывая это тем, что он «нейтрализовал» их последствия. В конечном счете это может привести не только к набору веса, но и к потенциальным проблемам со здоровьем: колебаниям уровня сахара в крови, повышению холестерина, повышенной нагрузке на поджелудочную железу и печень.
