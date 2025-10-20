Концептуальный концерт и поэтический моноспектакль: афиша пермской филармонии «Триумф»

«Триумф» ждет гостей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Частная филармония «Триумф» на этой неделе представляет концептуальный мультижанровый концерт памяти балетмейстера Евгения Панфилова, два концерта артистов Пермского оперного театра, а также поэтический моноспектакль. Подробности — в обзоре URA.RU.

20 октября

«Евгений Панфилов. Наследие» (12+)

Этот концептуальный концерт представляет собой мультижанровое полотно из элементов перформанса, современного танца, мультимедиа и документалистики, посвященный 70-летию Мастера. На сцене зритель увидит выжимку и компиляцию из четырех лабораторий современного искусства: «Авторский стиль танца Евгения Панфилова» от Арины Панфиловой, лаборатория современной хореографии «Против течения» от Марины Кремневой, лаборатория перформанса «Разговор о телесности» от Динары Садыковой и лаборатория кинотанца «Наследие» от Владимира Кирьянова.

Начало в 20:00

21 октября

Посвящение Николаю Метнеру (6+)

К 145-летию композитора в «Триумфе» концерт дадут солистов оркестра театра оперы и балета. В две скрипки, альт, виолончель и фортепиано музыканты исполнят Сонату для скрипки и фортепиано №3 ми минор, ор. 57 («Эпическая») и Фортепианный квинтет до мажор, op. posth.

Начало в 19:00.

24 октября

«И еще один день…» (12+)

В пятницу в триумфе долгожданный поэтический моноспектакль. Событие не раз откладывалось, и вот, наконец, состоится. «Это — история становления русской женщины, которая пытается найти ответы на вопросы: кто я? где мое место силы? в чем моя опора? Сквозь строки, жесты и тишину мы будем искать ответы вместе», — говорят авторы спектакля.

Начало в 19:00.

25 октября

Квартет №1 (6+)

В субботу в «Триумфе» вновь музыканты театра оперы и балета. Кристина Лебедева (скрипка), Мария Петрова (скрипка), Светлана Батурина (альт) и Игорь Галкин (виолончель) исполнят произведения Гайдна, Бетховена, Чайковского и Шостаковича.