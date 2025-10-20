Логотип РИА URA.RU
Реклама

Пожарные в Пермском крае спасли тысячи поросят

В Краснокамском округе Прикамья ликвидировали пожар на свинокомплексе
20 октября 2025 в 17:15
Огонь мог уничтожить 4 тысячи свиней

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за короткого замыкания ночью 20 октября в шкафу электрощита загорелась кровля свинокомплекса Майского поселка в Краснокамском округе Прикамья. Пожарные предотвратили распространение огня на помещения, в которых размещено 4 тысячи свиней, — сообщает МЧС Пермского края.

«По прибытии к месту вызова происходило горение крыши на площади 150 квадратных метров, была угроза распространения пожара на примыкающие сектора, в которых находились порядка 4 тысяч свиней. Пожарные предотвратили распространение огня», — сообщает ведомство.

Причиной возникновения пожара, скорее всего, стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. На пожаре погибших и травмированных нет.

Ранее URA.RU сообщало, что накануне, 19 октября, загорелась подстанция Быгель в Березниках Пермского края. В разных частях города возникли перебои с электроснабжением, подачей воды и пропал интернет. Пожар удалось ликвидировать спустя несколько минут. В результате инцидента никто не пострадал.

