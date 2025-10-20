Пожарные в Пермском крае спасли тысячи поросят

Огонь мог уничтожить 4 тысячи свиней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за короткого замыкания ночью 20 октября в шкафу электрощита загорелась кровля свинокомплекса Майского поселка в Краснокамском округе Прикамья. Пожарные предотвратили распространение огня на помещения, в которых размещено 4 тысячи свиней, — сообщает МЧС Пермского края.

«По прибытии к месту вызова происходило горение крыши на площади 150 квадратных метров, была угроза распространения пожара на примыкающие сектора, в которых находились порядка 4 тысяч свиней. Пожарные предотвратили распространение огня», — сообщает ведомство.

Причиной возникновения пожара, скорее всего, стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. На пожаре погибших и травмированных нет.

