Пожарные в Пермском крае спасли тысячи поросят
Огонь мог уничтожить 4 тысячи свиней
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Из-за короткого замыкания ночью 20 октября в шкафу электрощита загорелась кровля свинокомплекса Майского поселка в Краснокамском округе Прикамья. Пожарные предотвратили распространение огня на помещения, в которых размещено 4 тысячи свиней, — сообщает МЧС Пермского края.
«По прибытии к месту вызова происходило горение крыши на площади 150 квадратных метров, была угроза распространения пожара на примыкающие сектора, в которых находились порядка 4 тысяч свиней. Пожарные предотвратили распространение огня», — сообщает ведомство.
Причиной возникновения пожара, скорее всего, стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. На пожаре погибших и травмированных нет.
Ранее URA.RU сообщало, что накануне, 19 октября, загорелась подстанция Быгель в Березниках Пермского края. В разных частях города возникли перебои с электроснабжением, подачей воды и пропал интернет. Пожар удалось ликвидировать спустя несколько минут. В результате инцидента никто не пострадал.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!