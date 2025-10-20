Пермские территории задолжали «Газпрому» сотни миллионов рублей

Некоторые муниципалитеты в разы нарастили долги с начала года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермский край должен за потребленный газ 1,550 млрд рублей, по данным на 1 сентября 2025 года. Из них 1, 472 млрд рублей составляет просроченная задолженность. Среди муниципалитетов-лидеров по долгам — Губаха, Кизел и Краснокамск.

«Общая дебиторская задолженность за газ потребителей Пермского края на 1 сентября 2025 года составляет 1 550, 6 млн рублей (на 1 января 2025 года — 1522,7 млн рублей). Причинами роста задолженности являются убытки теплоснабжающих организаций от регулируемой деятельности, низкий уровень платежей конечных потребителей, неэффективное управление предприятием», — говорится в информационной справке за подписью первого вице-премьера Ольги Антипиной, которая размещена на портале заксобрания.

Задолженность Губахинского округа составляет на 1 сентября 530 млн рублей, Кизела — 222 млн рублей, Краснокамска — 165 млн рублей. Речь идет о компаниях ООО «Губахинская энергоснабжающиая компани» — 385, 8 млн рублей, МКП «Тепловод» из Горнозаводска — 74,5 млн рублей, МУП «Коммунальные тепловые сети» Кизела — 112,2 млн рублей.

Продолжение после рекламы

Несколько муниципалитетов с начала года увеличили долги перед «Газпромом». Это Александровск ( с 66,5 млн рублей до 125 млн рублей), Чусовой (с 32,6 млн рублей до 121 млн рублей), Горнозаводск (с 57 млн рублей до 74,5 млн рублей), ЗАТО «Звездный» ( с 8,6 млн рублей до 52 млн рублей), Кунгур (с 20,6 млн рублей до 27 млн рублей). В Лысьве и Пермском районе динамика положительная: долг первой сократился со 150,7 млн рублей до 60,9 млн рублей, а второго — с 39,3 млн рублей до 29,2 млн рублей.