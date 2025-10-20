В Перми жильцы ЖК «Гулливер» обнаружили части тела человека. На страшную находку наткнулась днем 20 октября жительница дома №52В на улице Революции. По словам горожанки, предположительно, погибшей является женщина.

«Около 13 часов я вышла из дома и увидела половину человеческого тела. Скорее всего, это женщина», — пишет perm.aif.ru, ссылаясь на слова пермячки. Об увиденном женщина сообщила сотруднику охранной организации. В чате ЖК жильцы написали, что на козырьке подъезда лежит обувь. URA.RU обратилось в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю, ответ ведомства ожидается.