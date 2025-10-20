Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Под окнами пермского ЖК разбросаны части тела человека. Фото

20 октября 2025 в 15:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Жильцы дома наткнулись на страшную находку днем 20 октября

Жильцы дома наткнулись на страшную находку днем 20 октября

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми жильцы ЖК «Гулливер» обнаружили части тела человека. На страшную находку наткнулась днем 20 октября жительница дома №52В на улице Революции. По словам горожанки, предположительно, погибшей является женщина.

«Около 13 часов я вышла из дома и увидела половину человеческого тела. Скорее всего, это женщина», — пишет perm.aif.ru, ссылаясь на слова пермячки. Об увиденном женщина сообщила сотруднику охранной организации. В чате ЖК жильцы написали, что на козырьке подъезда лежит обувь. URA.RU обратилось в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю, ответ ведомства ожидается.

Ранее в жилом комплексе «Гулливер» нашли погибшим мужчину. Очевидцы сообщали, что он мог выпасть из окна высотки.

Продолжение после рекламы

Очевидцы ЖК «Гулливер» обсуждают в домовом чате случившееся

Фото: В курсе.ру | Новости Перми, Telegram

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал