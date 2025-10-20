Под окнами пермского ЖК разбросаны части тела человека. Фото
Жильцы дома наткнулись на страшную находку днем 20 октября
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
В Перми жильцы ЖК «Гулливер» обнаружили части тела человека. На страшную находку наткнулась днем 20 октября жительница дома №52В на улице Революции. По словам горожанки, предположительно, погибшей является женщина.
«Около 13 часов я вышла из дома и увидела половину человеческого тела. Скорее всего, это женщина», — пишет perm.aif.ru, ссылаясь на слова пермячки. Об увиденном женщина сообщила сотруднику охранной организации. В чате ЖК жильцы написали, что на козырьке подъезда лежит обувь. URA.RU обратилось в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю, ответ ведомства ожидается.
Ранее в жилом комплексе «Гулливер» нашли погибшим мужчину. Очевидцы сообщали, что он мог выпасть из окна высотки.
Очевидцы ЖК «Гулливер» обсуждают в домовом чате случившееся
