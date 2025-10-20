Пермячка, пережившая фашистское рабство, отметила 100-летний юбилей

Сотый День рождения Елена Золина встретила 18 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

100-летний юбилей встретила жительница Суксунского округа Пермского края Елена Золина. В молодости, которая выпала на военные годы, Елену Михайловну насильно увезли в Германию, где заставляли работать по 12 часов в сутки. Но она не только выжила, но и в конце войны нашла свою любовь, а выйдя замуж переехала в Прикамье. Историю Елены Золиной рассказали в минтруда и соцразвития Пермского края.

Родилась Елена Михайловна в Севастополе в семье военного генерала, детство прошло в Ленинграде. Когда началась Великая Отечественная война, 16-летняя Лена оказалась в Харькове, откуда ее и других женщин насильно в вагонах для скота вывезли для работ в Берлин. «Работали по двенадцать часов в сутки, кормили нас только тем, что сами вырастим. Но мы держались. Верили, что придут наши. И они пришли», — рассказывает сама Елена Золина. Освобождение произошло только в 1945 году.

Вернувшись из рабства, Елена Михайловна стала работать в госпитале, где познакомилась с будущим мужем — раненым капитаном советской армии, пермяком Григорием Золиным. После войны семья переехала в село Тохтарево Суксунского района. В Прикамье Елена Михайловна более 50 лет проработала на промышленных предприятиях. Была награждена Орденом Ленина. В семье родились трое сыновей. Сегодня Елена Золина с удовольствием занимается с внуками и правнуками.

