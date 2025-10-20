В Перми парк развлечений имени Горького сократил время работы
20 октября 2025 в 17:30
Парк Горького перешел на зимний режим
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Двери парка развлечений имени Горького в Перми стали закрываться на час раньше. Сократилось и время работы аттракционов. Таким образом парк перешел на зимний режим работы.
«Парк переходит на зимний режим работы — работает с 09:00 до 22:00. Детский сектор с 11:00 до 21:00, а молодежный сектор с 11:00 до 22:00», — сообщается в соцсетях парка.
В парке отмечают, что режим работы аттракционов может меняться. Все зависит от текущей погоды. Список открытых аттракционов парк обещает публиковать каждый день на своих ресурсах.
