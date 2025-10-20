В Перми парк развлечений имени Горького сократил время работы

Парк Горького перешел на зимний режим Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Двери парка развлечений имени Горького в Перми стали закрываться на час раньше. Сократилось и время работы аттракционов. Таким образом парк перешел на зимний режим работы.

«Парк переходит на зимний режим работы — работает с 09:00 до 22:00. Детский сектор с 11:00 до 21:00, а молодежный сектор с 11:00 до 22:00», — сообщается в соцсетях парка.