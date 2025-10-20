Прокуратура Александровска подала в суд на местную думу из-за мэра

Ольга Лаврова вышла замуж за своего бывшего подчиненного Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На следующей неделе в Александровском городском суде начнется рассмотрение административного иска прокуратуры территории к местной думе. Информация содержится в картотеке суда. Третьими лицами по делу проходят глава территории Ольга Белобаржевская (Лаврова), а также ее муж и бывший заместитель Владимир Белобаржевский.

«Об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих», — поясняется в карточке дела. Первое судебное заседание назначено на 29 октября.

По данным источников URA.RU, претензии прокуратуры связаны с тем, что дума неправомерно не нашла конфликта интересов в действиях Лавровой. В мае надзорное ведомство внесло представление, которое в июле депутаты не поддержали. Не нашли оснований для отставки главы. Это, говорят инсайдеры, и стало поводом для обращения в суд.

