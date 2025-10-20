Источник рассказал о женщине, разорванное тело которой нашли под окнами пермского ЖК

На месте происшествия обнаружена сумка с документами, принадлежащяя погибшей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Женщина, тело которой обнаружили днем 20 октября жильцы ЖК «Гулливер» в Перми, проживала в микрорайоне Крохалева. Это стало известно из ее личных документов, которые нашли полицейские на месте происшествия. Верхняя одежда погибшей, а также сумочка, в которой был паспорт, лежали на 23-м этаже дома. Об этом URA.RU рассказал один из жильцов, попросивший не называть его имя.

«Женщина оставила верхнюю одежду и сумочку, в которой был паспорт, на 23-м этаже. Она была одета во всем черное, на голове тоже был черный платок», — сообщил собеседник агентства. По его словам, погибшая могли приехать в центр города из микрорайона Крохалева. По одной из версий, пермячка воспитывала троих детей, добавил собеседник URA.RU.