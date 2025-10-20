«Осталась одна по 20 и одна по 5»: реально ли купить новые доллары в Перми

В Перми новые доллары стало найти проще Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ноябре из Перми начнется полетная программа в Таиланд и Вьетнам. У горожан появится больше возможностей посмотреть мир. Для этого нужно иметь зарубежную валюту. Но далеко не все страны принимают оплату в евро. А к долларам зарубежные банки предъявляют жесткие требования. Купюры должны быть только нового образца. Корреспондент URA.RU прошелся по пермским банкам и проверил, реально ли купить американскую валюту.

Почему именно новые доллары?

За границей часто отказываются принимать доллары, выпущенные до 2013 года. По данным туроператоров, старые купюры стали часто подделывать. Поэтому зарубежные банки перестали их обменивать в целях безопасности.

Так, в июле 2025 года тюменке в Египте не продали аспирин, потому что она могла заплатить только старыми долларами. В Таиланде и на Шри-Ланке тоже принимают исключительно купюры нового образца. В Турцию можно взять евро. До сентября 2025 года там принимали доллары всех образцов. Но сейчас туроператоры рекомендуют иметь новые купюры.

Продолжение после рекламы

Чем новые доллары отличаются от старых?

Купюры нового образца отличаются от старого дизайном. В них больше синего цвета, есть вертикальная голографическая полоса и дополнительные рельефные элементы, а портрет смещен немного вправо.

Где найти новые доллары?

Первым делом отправилась в «Сбер», так как это один самых крупных банков страны, поэтому логично начинать поиски именно с него. Иностранная валюта там действительно есть, и ее достаточно много. Но доллары имеются только 1996 года выпуска. Новые купюры нужно искать по филиалам. Информацию о наличии ни по телефону, ни на сайтах, не дают.

Друзья рекомендовали позвонить в «Норвик банк». Год назад им там продали новые доллары. Но в контактном центре сказали, что на данный момент купюр нет. Они могут появиться, если их принесут клиенты.

В «Совкомбанке» повезло немного больше. Кассир предложила несколько сотен долларов старого образца, но также в наличии оказалась одна новая купюра 20 долларов и одна 5 долларов. Сотрудница банка рассказала, что сейчас новые купюры появляются только тогда, когда их продают клиенты. Но в планах компании открыть филиал банка в Перми, куда будут привозить доллары нового образца. Также она предположила, что новую валюту будут продавать на рубль дороже, чем старую. В пресс-службе банка информацию об открытии отделения в Перми подтвердили. Оно начнет работать в течение месяца. Также в компании сообщили, что, если пермякам нужны именно новые купюры, можно сделать заказ в кассе. Кроме американской валюты в пунктах «Совкомбанка» в наличии имеются евро, юани и тайские баты.

Далее отправилась в «Газпромбанк». На его сайте сказано, что новые доллары есть в офисах и продаются без комиссии. В филиале на улице Луначарского нужной валюты не оказалось. Кассир сказала, что новые доллары имеются только в отделении на улице Горького. Но курс у них выше, чем у старых.

Подобную рекламу размещает «Экспобанк». Решила ее проверить, и на этот раз не прогадала. Новые доллары есть, но только купюрами по 100 долларов. Продают их на пару рублей дороже, чем старые купюры в других банках.

Также несколько сотен новых долларов оказалось в отделении «Форабанка» на Комсомольском проспекте. Курс на них тоже был выше по сравнению с другими банками.

Итог

В Перми стало легче найти доллары нового образца, чем год назад. Тогда валюта появлялась в банках только тогда, когда ее кто-то продавал. Сейчас в некоторые отделения завозят новые купюры. Прежде чем обменивать валюту, лучше изучить сайты банков. Если там есть новые доллары, эта информация обязательно появится на сайте банка.