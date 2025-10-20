Симоньян начала новый этап лечения от рака
Симоньян поблагодарила тех, кто поддерживает ее во время борьбы с недугом
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян объявила о начале нового этапа лечения от онкологического заболевания. Об этом она сообщила в своем telegram-канале, а также уточнила, что пока не знает, когда сможет вернуться к работе и появиться в эфире.
«Сегодня у меня начинается химиотерапия, как я буду себя чувствовать и когда смогу вернуться к вам и в эфир, непредсказуемо», — написала Симоньян в telegram-канале. Она также поблагодарила всех, кто продолжает молиться и желает добра ее семье, и отметила, что старается смириться с любым развитием событий.
Она также поблагодарила всех, кто продолжает молиться и желает добра ее семье, и отметила, что старается смириться с любым развитием событий. Симоньян заявила, что готовится к любому исходу и принимает божественную волю. О своем заболевании Маргарита Симоньян впервые сообщила в сентябре 2025 года. В этот же период журналистка переживала тяжелую утрату — ее супруг, режиссер Тигран Кеосаян, скончался после продолжительной болезни.
