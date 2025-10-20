Симоньян начала новый этап лечения от рака

Симоньян поблагодарила тех, кто поддерживает ее во время борьбы с недугом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян объявила о начале нового этапа лечения от онкологического заболевания. Об этом она сообщила в своем telegram-канале, а также уточнила, что пока не знает, когда сможет вернуться к работе и появиться в эфире.

«Сегодня у меня начинается химиотерапия, как я буду себя чувствовать и когда смогу вернуться к вам и в эфир, непредсказуемо», — написала Симоньян в telegram-канале. Она также поблагодарила всех, кто продолжает молиться и желает добра ее семье, и отметила, что старается смириться с любым развитием событий.