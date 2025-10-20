В США заморозили проект о санкциях против России

В американском конгрессе приостановили рассмотрение законопроекта о введении новых санкций против России. Об этом заявил лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн.

«Законопроект о санкциях является инструментом в арсенале президента, который он может использовать против россиян, чтобы заставить их сесть за стол переговоров. По крайней мере, сейчас мы намерены нажать кнопку паузы», — заявил сенатор. Он отметил, что республиканцы ведут работу по этому вопросу в тесном взаимодействии с администрацией президента США.