Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

США

В США заморозили проект о санкциях против России

21 октября 2025 в 02:03
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Санкции являются рычагом давления, заявил Джон Тьюн

Санкции являются рычагом давления, заявил Джон Тьюн

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В американском конгрессе приостановили рассмотрение законопроекта о введении новых санкций против России. Об этом заявил лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн.

«Законопроект о санкциях является инструментом в арсенале президента, который он может использовать против россиян, чтобы заставить их сесть за стол переговоров. По крайней мере, сейчас мы намерены нажать кнопку паузы», — заявил сенатор. Он отметил, что республиканцы ведут работу по этому вопросу в тесном взаимодействии с администрацией президента США.

Республиканская партия ранее неоднократно выступала за ужесточение ограничительных мер против Москвы. Однако последние обсуждения показали разногласия по поводу сроков и условий введения новых санкций. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал