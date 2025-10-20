В США заморозили проект о санкциях против России
Санкции являются рычагом давления, заявил Джон Тьюн
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В американском конгрессе приостановили рассмотрение законопроекта о введении новых санкций против России. Об этом заявил лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн.
«Законопроект о санкциях является инструментом в арсенале президента, который он может использовать против россиян, чтобы заставить их сесть за стол переговоров. По крайней мере, сейчас мы намерены нажать кнопку паузы», — заявил сенатор. Он отметил, что республиканцы ведут работу по этому вопросу в тесном взаимодействии с администрацией президента США.
Республиканская партия ранее неоднократно выступала за ужесточение ограничительных мер против Москвы. Однако последние обсуждения показали разногласия по поводу сроков и условий введения новых санкций.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.