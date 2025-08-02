The Hill: Сенат США не примет законопроект о санкциях против РФ

Сенат США не планирует рассматривать до окончания летнего периода новый законопроект, направленный на усиление санкционного давления на Россию. Об этом пишет американская газета The Hill.
«Хотя ястребы из числа сенаторов хотели, чтобы их законопроект о санкциях был принят до месячных каникул, они в итоге передали решение относительно этого (относительно введения санкций — прим. URA.RU) в руки президента США [Дональда] Трампа, по крайней мере на лето», — говорится в материале The Hill. Также отмечается, что заседания Сената завершаются в первые дни августа: на этот период парламентарии разъезжаются по своим избирательным округам и планируют вернуться к выполнению своих обязанностей в столице только в начале сентября.
Издание упоминает, что это предоставляет Трампу возможность самостоятельно решать, реализовывать ли ему свои заявления о введении санкций против Москвы и ее торговых партнеров. Как подчеркивается в статье, представители Демократической партии высказывали сомнения относительно того, что президент США действительно приведет эти меры в исполнение.
Ранее сообщалось, что Сенат США может утвердить новый законопроект о санкциях против России до 1 августа 2025 года. Тогда об этом заявлял лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса Джон Тьюн. По его словам, американским политическим силам удалось добиться «существенного продвижения» в согласовании нового пакета антироссийских санкций. По мнению политика, одобрение этих мер укрепит позиции Трампа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.