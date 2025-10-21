В ХМАО суд вынес приговор водителю, из-за которого погиб пассажир
Суд на семь лет отправил в колонию водителя, по вине которого погиб человек
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Нижневартовский городской суд вынес приговор водителю, который летом 2023 года устроил смертельное ДТП. Его отправили в колонию-поселение на семь лет, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
«Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также суд лишил его на два года и 10 месяцев права управления транспортными средствами», — сообщается в telegram-канале пресс-службы надзорного ведомства.
В июле 2023 года водитель, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на обочину. Машина перевернулась и налетела на металлическую опору линии электропередач. В результате ДТП его пассажир скончался на месте от травм.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!