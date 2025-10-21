В ХМАО суд вынес приговор водителю, из-за которого погиб пассажир

Суд на семь лет отправил в колонию водителя, по вине которого погиб человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Нижневартовский городской суд вынес приговор водителю, который летом 2023 года устроил смертельное ДТП. Его отправили в колонию-поселение на семь лет, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также суд лишил его на два года и 10 месяцев права управления транспортными средствами», — сообщается в telegram-канале пресс-службы надзорного ведомства.