В ХМАО суд вынес приговор водителю, из-за которого погиб пассажир

21 октября 2025 в 12:22
Суд на семь лет отправил в колонию водителя, по вине которого погиб человек

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Нижневартовский городской суд вынес приговор водителю, который летом 2023 года устроил смертельное ДТП. Его отправили в колонию-поселение на семь лет, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также суд лишил его на два года и 10 месяцев права управления транспортными средствами», — сообщается в telegram-канале пресс-службы надзорного ведомства.

В июле 2023 года водитель, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на обочину. Машина перевернулась и налетела на металлическую опору линии электропередач. В результате ДТП его пассажир скончался на месте от травм.

