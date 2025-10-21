Суд отказался принимать к рассмотрению иски к певице Алле Пугачевой

Одинцовский суд Подмосковья отказался рассматривать иски главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина и ветерана Афганистана Александра Трещева к певице Алле Пугачевой. Это следует из данных суда.

Иск был подан в связи с компенсацией морального вреда, причиненного Трещеву после публикации интервью артистки на YouTube-канале «Скажи Гордеевой» (Катерина Гордеева признана Минюстом РФ иноагентом). В нем, по мнению заявителя, Пугачева допустила высказывания, порочащие президента России, вооруженные силы и правоохранительные структуры страны. Кроме того, истец считает, что певица оскорбила российское общество, положительно высказавшись о лидере чеченских сепаратистов запрещенной в РФ организации, пишет деловое издание «Взгляд». Также 23 сентября стало известно, что Савеловский суд столицы рассмотрит данный иск, пишет 360.ru. Глава Чечни Рамзан Кадыров также отреагировал в Telegram на высказывание певицы. Он отметил, что оценку деятельности организации прежде всего должны давать сами чеченцы, передает «Национальная служба новостей».