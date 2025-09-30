Пугачевой предъявили новый иск

В Одинцовском городском суде Московской области зарегистрировано третье по счету судебное заявление о защите чести и достоинства в отношении певицы Аллы Пугачевой. Об этом свидетельствуют материалы суда.
«Иск о защите чести, достоинства, деловой репутации зарегистрирован в суде», — сказано в материалах. С ними ознакомились РИА Новости. Так, истцом выступает руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, ответчиком указана Пугачева.
Тверской районный суд Москвы 29 августа принял к производству иск адвоката и участника боевых действий в Афганистане Александра Трещева к Примадонне на сумму 1,5 миллиарда рублей. Истец просит признать высказывания певицы не соответствующими действительности и порочащими его честь и достоинство как гражданина РФ, ветерана войны и патриота.
Иск был подан в связи с компенсацией морального вреда, причиненного Трещеву после публикации интервью артистки на YouTube-канале «Скажи Гордеевой». В нем, по мнению заявителя, Пугачева допустила высказывания, порочащие президента России, вооруженные силы и правоохранительные структуры страны. Кроме того, истец считает, что певица оскорбила российское общество, положительно высказавшись о лидере чеченских сепаратистов запрещенной в РФ организации. Также 23 сентября стало известно, что Савеловский суд столицы рассмотрит данный иск, пишет 360.ru.
Также в Генпрокуратуру поступило требование расторгнуть договор аренды земли с певицей из-за плавучего пирса на ее даче под Солнечногорском. На сносе сооружения настаивает адвокат Глеб Рыськов. По его словам, юридически сооружение числится как плавучее. Он намеревался получить права на использование части акватории Истринского водохранилища. Провести аукцион, однако, не представляется возможным из-за расположенного на этой территории причала, принадлежащего Пугачевой, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.