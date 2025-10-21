В российских судах появится искусственный интеллект

Краснов выступил на совещании с председателями федеральных судов Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Внедрение аналитических комплексов на базе искусственного интеллекта (ИИ) обозначено как одно из ключевых направлений развития судебной системы России. Об этом сообщил председатель Верховного суда (ВС) РФ Игорь Краснов на совещании с председателями федеральных судов.

«Аналитические программные комплексы на основе искусственного интеллекта — вот что является перспективным направлением в развитии судебной системы. Будем активнее внедрять их в работу судов, быстрее выявлять противоречия в судебной практике и реагировать на них», — сказал Краснов. Его слова приводит агентство РАПСИ.

Он добавил, что ВС намерен постепенно убирать различия в решениях судов в разных регионах, чтобы у всех участников процесса были одинаковые права и понятные правила. Руководитель высшей судебной инстанции также обратил внимание, что действующие цифровые сервисы зачастую оказываются недостаточно удобными для россиян из-за непродуманного интерфейса судебных порталов. В ходе обсуждения основополагающих принципов правосудия Краснов подчеркнул что сами судьи должны быть независимыми и судить честно.

«Судья должен помнить о принесенной им присяге, а не ориентироваться на губернаторов, полномочных представителей и федеральных инспекторов. Ни они, ни госкорпорации, ни представители Судебного департамента и органов судейского сообщества не должны оказывать влияние на судей. В своих решениях судья должен опираться исключительно на закон и практику Верховного суда РФ», — подчеркнул глава ВС.

Кроме того, Краснов отметил важность того, чтобы руководители судов не ограничивали свою деятельность исключительно административными обязанностями. Глава ВС призвал их активно принимать участие в рассмотрении судебных дел, совмещая управленческую работу с исполнением непосредственных функций судьи.

В ходе совещания Краснов также выделил значительную загруженность судей, как одну из главных проблем. Для ее устранения планируется перераспределить незанятые должности между различными регионами.