Арестован экс-зампредседателя ульяновского правительства Пушкарев
Пушкарев обвиняется в превышении должностных полномочий
Фото: Илья Московец © URA.RU
Бывший заместитель председателя правительства Ульяновской области Владимир Пушкарев арестован по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в региональном СУСК России.
«Бывший заместитель Председателя Правительства Ульяновской области заключен под стражу», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале СУ СКР Ульяновской области. В правоохранительных органах журналистам уточнили, что речь идет о Владимире Пушкареве.
В региональном СУСК РФ уточнили, что обвиняемому инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ — злоупотребление должностными полномочиями. Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении обвиняемого под стражу.
Следствие полагает, что в 2024–2025 годах подозреваемый содействовал победе связанной с ним компании в аукционе на проведение реконструкции очистных сооружений в городе Барыш. Сумма заключенного контракта составила более 317 миллионов рублей. Кроме того, обвиняемому вменяется в вину дача незаконных распоряжений об увеличении размера авансового платежа в пользу данной фирмы.
