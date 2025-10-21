Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Арестован экс-зампредседателя ульяновского правительства Пушкарев

Экс-зампредседатель ульяновского правительства Пушкарев заключен под стражу
21 октября 2025 в 21:18
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Пушкарев обвиняется в превышении должностных полномочий

Пушкарев обвиняется в превышении должностных полномочий

Фото: Илья Московец © URA.RU

Бывший заместитель председателя правительства Ульяновской области Владимир Пушкарев арестован по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в региональном СУСК России.

«Бывший заместитель Председателя Правительства Ульяновской области заключен под стражу», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале СУ СКР Ульяновской области. В правоохранительных органах журналистам уточнили, что речь идет о Владимире Пушкареве.

В региональном СУСК РФ уточнили, что обвиняемому инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ — злоупотребление должностными полномочиями. Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении обвиняемого под стражу.

Продолжение после рекламы

Следствие полагает, что в 2024–2025 годах подозреваемый содействовал победе связанной с ним компании в аукционе на проведение реконструкции очистных сооружений в городе Барыш. Сумма заключенного контракта составила более 317 миллионов рублей. Кроме того, обвиняемому вменяется в вину дача незаконных распоряжений об увеличении размера авансового платежа в пользу данной фирмы.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал