Арестован экс-зампредседателя ульяновского правительства Пушкарев

Пушкарев обвиняется в превышении должностных полномочий Фото: Илья Московец © URA.RU

Бывший заместитель председателя правительства Ульяновской области Владимир Пушкарев арестован по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в региональном СУСК России.

«Бывший заместитель Председателя Правительства Ульяновской области заключен под стражу», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале СУ СКР Ульяновской области. В правоохранительных органах журналистам уточнили, что речь идет о Владимире Пушкареве.

В региональном СУСК РФ уточнили, что обвиняемому инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ — злоупотребление должностными полномочиями. Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении обвиняемого под стражу.

