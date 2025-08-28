Осенний сезон, как правило, сопровождается изменениями, которые затрагивают и владельцев автомобилей: с наступлением сентября в России вступают в силу новые нормы, направленные на повышение безопасности дорожного движения. Так, с 1 сентября для российских водителей начнут действовать обновленные штрафы и ограничения.
Кроме того, правительство планирует повысить размер государственной пошлины за оказание услуг автомобилистам. Новые тарифы будут применяться независимо от способа оплаты — будь то квитанция или онлайн-платеж на портале «Госуслуги». Предыдущее повышение государственной пошлины проводилось более пяти лет назад. Как изменится получение водительских прав в России с 1 сентября — в материале URA.RU.
Медицинские противопоказания
С 1 сентября 2025 года на территории России начнет действовать обновленный перечень медицинских противопоказаний и ограничений для получения водительских прав. Документ, утверждающий соответствующие изменения, был подписан председателем правительства Михаилом Мишустиным еще в апреле текущего года. Важно отметить, что значительных корректировок в новый список внесено немного. Среди нововведений — добавление таких категорий, как «общие расстройства психологического развития» и «аномалии цветового зрения». В окончательной редакции перечень противопоказаний представлен следующим образом:
- органические психические расстройства, включая симптоматические;
- шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства;
- аффективные расстройства (расстройства настроения);
- невротические, связанные со стрессом, и соматоморфные расстройства;
- расстройства личности и поведения во взрослом возрасте;
- умственная отсталость;
- общие расстройства психологического развития;
- психические расстройства и нарушения поведения, обусловленные употреблением психоактивных веществ;
- эпилепсия;
- аномалии цветового зрения;
- бинокулярная слепота.
Новые правила освидетельствования на опьянение
Также с 1 сентября начинают действовать обновленные правила медицинского освидетельствования граждан на состояние опьянения. Министерство здравоохранения усилило требования к процедурам выявления алкогольного и наркотического опьянения.
Согласно новым положениям, теперь для проведения медицинского освидетельствования потребуется подписывать добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство. Кроме того, увеличивается временной интервал между двумя обязательными тестами с использованием алкотестера: вместо прежних 15–20 минут он будет составлять 25 минут.
Также для водителей, пострадавших в ДТП, а также для лиц, у которых имеются признаки возможного отравления наркотическими или алкогольными веществами, предусмотрен обязательный отбор двух видов биологического материала — мочи и крови. Вводится требование указывать информацию о приеме лекарственных препаратов.
Помимо этого, в сентябре министерство здравоохранения дополняет перечень запрещенных веществ новым синтетическим наркотиком — мефедроном. Важно отметить, что определить факт употребления этого вещества визуально зачастую невозможно без проведения соответствующего анализа.
Штраф за непропуск спецтранспорта
Помимо этого, с 1 сентября вступают в силу новые меры ответственности для водителей, не предоставляющих преимущество спецтранспорту с включенными световыми и звуковыми сигналами. Теперь за подобное нарушение автомобилистам грозит штраф в размере от 7,5 до 10 тысяч рублей, а также возможное лишение водительских прав сроком от шести месяцев до одного года. При этом наличие специальной цветографической раскраски на транспортном средстве необязательно — достаточно работающих спецсигналов.
В целях разъяснения порядка действий Минтранс опубликовал перечень правил для водителей при встрече со спецтранспортом. Согласно рекомендациям ведомства, при приближении машины с сигналами водитель должен перестроиться в другой ряд или, если дорога однополосная, съехать на обочину. Дополнительно запрещается:
- совершать обгон транспортного средства с включенными спецсигналами,
- находиться возле него на близком расстоянии,
- двигаться с той же скоростью, что и спецтранспорт.
Повышение госпошлин
Также с 1 сентября в России может быть увеличен размер государственной пошлины для водителей. Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме. Документ предусматривает повышение тарифов на оформление регистрационных документов и получение государственных номерных знаков для транспортных средств.
В частности, после окончательного утверждения инициативы, стоимость бумажной версии свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) составит 1,5 тысячи рублей вместо нынешних 500 рублей. Аналогичный документ на пластиковом носителе подорожает до 4,5 тысячи рублей, хотя сейчас его цена составляет 1,5 тысячи рублей.
Также увеличится плата за выдачу водительских удостоверений: оформление документа старого образца обойдется в четыре тысячи рублей вместо прежних двух, а новые права будут стоить шесть тысяч рублей по сравнению с действующей ставкой в три тысячи рублей. За получение государственных регистрационных знаков придется заплатить три тысячи рублей вместо нынешних двух тысяч.
Кроме того, законопроект вводит новые виды сборов для владельцев транспортных средств. Так, выписку из государственного реестра транспортных средств можно будет заказать за 50 рублей. Автошколы, в свою очередь, должны будут оплачивать пошлину в размере 15 000 рублей при выдаче заключения о соответствии, хотя ранее эти услуги предоставлялись бесплатно.
Изменения для пользователей каршеринга
С 1 сентября в Москве вступают в силу новые правила пользования каршерингом. Теперь арендовать автомобиль на короткий срок будет возможно только после прохождения процедуры верификации на портале mos.ru. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, введение этой меры направлено на то, чтобы ограничить доступ к сервису для лиц с серьезными нарушениями правил дорожного движения. Кроме того, нововведение позволит сотрудникам полиции оперативнее устанавливать личность водителя в случае чрезвычайной ситуации или ДТП.
Собянин отметил, что процесс подтверждения личности не займет много времени и не должен вызвать затруднений у пользователей. Он также напомнил, что аналогичная система уже применяется для курьеров и арендаторов электросамокатов.
