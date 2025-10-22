Логотип РИА URA.RU
В мире

Азия

Yonhap News: баллистические ракеты Северной Кореи пролетели около 350 км

22 октября 2025 в 08:35
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Северная Корея запустили малые баллистические ракеты, которые пролетели около 350 километров над территорией страны. Об этом сообщили в Объединенном командовании начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея. Это первый запуск такого рода с момента вступления в должность нового президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена и первый за последние 167 дней.

«ОКНШ сообщило, что запущенные Северной Кореей баллистические ракеты пролетели около 350 километров», — пишет Yonhap News. В сообщении подчеркивается, что ракеты не пересекли границы КНДР и не упали в Японское море (Восточное море), а достигли цели на территории самой Северной Кореи.

По данным южнокорейских военных, нынешний запуск является пятым случаем испытаний баллистических ракет со стороны КНДР с начала 2025 года. Предыдущее испытание было зафиксировано 8 мая, тогда Пхеньян произвел смешанный запуск нескольких видов короткодействующих баллистических ракет, включая «Хвасон-11».

Кроме того, в агентстве напоминают, что 10 октября на военном параде в честь 80-летия основания Трудовой партии Кореи в Пхеньяне впервые была показана новая межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-20». Специалисты не исключают, что испытательный пуск этой МБР может состояться в ближайшее время.

Ранее Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты, направленной на восток, передает «Царьград». По данным военных, КНДР осуществила запуск ракеты в восточном направлении. Сейчас стало известно, что ракета достигла цели на территории страны.

